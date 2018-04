Rivoluzione Alcoa, ai lavoratori il 5%

(Fotogramma)

"Abbiamo presentato ai sindacati due novità importanti: un aumento di capitale al quale dovrebbe partecipare Invitalia, quando si pronuncerà il suo Cda, che prenderà una quota e la seconda novità, un'associazione dei lavoratori a cui dovrebbe essere conferito il 5% della nuova società e un posto nel consiglio di sorveglianza". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine del tavolo su Alcoa. Infatti al ministero si è discusso della vertenza dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme che è stato ceduto circa due mesi fa alla Sider Alloys.

La creazione di un'associazione per i lavoratori, rileva il ministro, "sarebbe il primo caso in Italia in cui i lavoratori di un'impresa partecipano all'azionariato di un'azienda. Un fatto che sarebbe ampiamente meritato". Il prossimo incontro, aggiunge Calenda, "è previsto per il 3 maggio prossimo".