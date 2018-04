Ryanair assume in Italia

(Fotogramma)

Ryanair cerca personale di bordo per le sue basi europee. A occuparsi della selezione sarà Crewlink, organizzando giornate di reclutamento in tutta Italia (in basso le date). I candidati possono inviare il proprio curriculum alla compagnia low cost irlandese. L'offerta comprende, assicurano dalla Ryanair, non sono mancate nei mesi scorsi le polemiche per le politiche sul lavoro, "formazione gratuita, divisa gratuita per il primo anno e indennità per l'uniforme dal secondo anno, oltre a una di 750 euro per i nuovi assunti". "Offriamo uno stipendio di base competitivo - scrivono in una nota -, un bonus di produttività e di vendita, un contratto garantito di 2 anni e a seguire a tempo indeterminato". "È un'opportunità fantastica per entrare a far parte della compagnia aerea numero uno in Europa - dice Mark Duffy, Head of Talent Acquisition di Ryanair - realizzare nel 2018 il vostro sogno di diventare membro dell'equipaggio".