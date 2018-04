Agenzia Entrate, 600 assunzioni

(FOTOGRAMMA)

Online i bandi per oltre 600 assunzioni all'Agenzia delle Entrate. Sono state infatti pubblicate le modalità di partecipazione ai concorsi per assumere a tempo indeterminato 510 funzionari tributari, 120 funzionari tecnici - di cui 2 assunti con un bando ad hoc per la Valle d’Aosta - e 20 esperti statistico-economici.

Le selezioni pubbliche riguardano nello specifico 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (LEGGI); 118 unità - sempre terza area funzionale, fascia retributiva F1 - profilo professionale funzionario tecnico (LEGGI), più due da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate situati in Valle d’Aosta (LEGGI); infine, 20 unità - terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario - per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia (LEGGI).