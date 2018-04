A Florim il Randstad Employer Brand

“Un prestigioso riconoscimento e un bellissimo traguardo che conferma la validità di una strategia, iniziata nel pieno della crisi economica mondiale, fondata su grandi investimenti sia nel core business che nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa". Così Claudio Lucchese, presidente di Florim, commenta il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento ricevuto oggi a Milano, Palazzo Mezzanotte, in occasione del Randstad Award.

"Passione, innovazione, impegno costante al miglioramento - spiega - sono le linee strategiche che descrivono il nostro modo di fare impresa e guidano le persone Florim nel raggiungere obiettivi comuni. Siamo un’azienda grande e strutturata, ma cerchiamo di rendere semplici i rapporti interni e la comunicazione a tutti i livelli. Negli ultimi anni, abbiamo impostato una politica di recruiting fortemente orientata ai giovani e avviato diverse edizioni di un master di formazione interno dedicato a neolaureati e neodiplomati".

"Grazie a un progetto unico di collaborazione con l’ospedale locale, i nostri dipendenti - ricorda - possono beneficiare di tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti. Organizziamo incontri specifici per la salute e il benessere dei dipendenti e centri estivi gratuiti per i figli dei collaboratori. Questi sono solo alcuni degli ultimi progetti attivati dal gruppo in ambito di welfare aziendale e work-life balance”.