A Ikea Randstad Employer Brand 2018: "Riconosce nostro impegno"

“Siamo veramente felici di ricevere questo premio. È un magnifico riconoscimento per il lavoro che svolgiamo come Ikea Italia affinché la sostenibilità sia parte integrante della nostra cultura d’impresa". Così Stefano Brown, Sustainability Manager di Ikea Italia Retail, commenta il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento ricevuto oggi a Milano, Palazzo Mezzanotte, in occasione del Randstad Award.

"La nostra ambizione, infatti, è quella di essere leader nel settore dell’arredamento generando al contempo un impatto positivo sul pianeta e sulle persone", osserva.

"Siamo orgogliosi - ribadisce - di essere riconosciuti come un esempio positivo per le altre aziende e il premio, per la sua importanza, è la conferma che la strada che stiamo seguendo è quella giusta".