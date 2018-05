Re Max cerca 1000 nuovi professionisti

(Fotogramma)

Per il 2018 Re/Max Italia, gruppo immobiliare in franchising, si è posto l’obiettivo di raggiungere i 3.750 agenti immobiliari affiliati e per questo punta a reclutare almeno 1.000 nuovi professionisti. Hanno così preso il via le selezioni per consulenti immobiliari junior ed esperti del settore da inserire nelle quasi 400 agenzie, operative e in fase di apertura, presenti sul territorio italiano.

La ricerca di Re/Max è rivolta ad agenti immobiliari, professionisti in ambito immobiliare, architetti e geometri ed è estesa anche a neofiti senza esperienza che vogliano intraprendere una carriera in un settore che offre alti margini di profitto, garantendo illimitate possibilità di crescita. Il sistema Re/Max, basato sulla logica innovativa dello 'studio associato', si caratterizza infatti per i più alti trattamenti provvigionali del settore (fino all’85%) riconosciuti ai propri agenti.

I requisiti richiesti ai candidati da Re/Max sono: diploma superiore, capacità relazionali e attitudini commerciali, orientamento al risultato, aspirazione a una carriera imprenditoriale, senza uno stipendio fisso, capacità di time management e spirito di squadra. Il candidato deve inoltre essere preferibilmente automunito e si richiede la disponibilità ad avvalersi di collaborazione a partita Iva. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo carriere@remax.it. E' possibile partecipare ai Career Days RE/Max di Milano (23 maggio), di Firenze (23 maggio) e di Roma (30 maggio).