Amazon, fumetti e libri gratis per abbonati Prime

(Foto Fotogramma)

Amazon annuncia Prime Reading, un nuovo beneficio dedicato all’intrattenimento per i clienti Amazon Prime, che possono ora leggere libri, fumetti e molti altri contenuti da una selezione a rotazione, senza alcun costo aggiuntivo. Prime Reading si aggiunge alla crescente lista di benefici per i clienti Amazon Prime, tra cui consegne veloci illimitate, accesso illimitato a Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos, Prime Now a Milano e molto altro.

I clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere subito scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando un Kindle o un tablet Fire. Per maggiori informazioni su Prime Reading o per iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni di Amazon Prime, è possibile visitare la pagina www.amazon.it/primereading.