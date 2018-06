Agenzia Entrate, le date del concorso

(FOTOGRAMMA)

Pubblicate le date del concorso per 140 posti a tempo indeterminato all'Agenzia delle Entrate. In relazione al bando dedicato al profilo professionale funzionario alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, sono stati messi on line il diario e la sede di svolgimento delle prove di selezione per 118 funzionari tecnici (LEGGI), 20 funzionari per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia (LEGGI) e altre 2 unità di funzionario tecnico da destinare agli uffici della Valle d’Aosta (LEGGI).

I candidati - che, a pena di esclusione, devono portare un documento d’identità valido - "dovranno presentarsi presso la suddetta sede nel giorno e nell'orario indicati e dovranno consegnare all'atto dell'identificazione la stampa della domanda di partecipazione on line debitamente firmata". Inoltre, ricorda l'Agenzia, "non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi assegnati in relazione alla propria posizione alfabetica. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sarà considerata rinuncia e determinerà l'esclusione dalla procedura".