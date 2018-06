Federlegnarredo: "Settore conferma vocazione all’export"

Il fronte internazionale rappresenta oggi, per le imprese italiane, la vera sfida. E, in base agli ultimi dati diffusi dal Centro studi di FederlegnoArredo, le aziende della filiera legno-arredo confermano la loro vocazione all’export. Nel primo trimestre 2018, la Francia si conferma il primo mercato con una crescita del 4,5%, seguita dalla Germania, anch’essa in ripresa con un +2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Molto bene la Cina che, continuando a crescere con tassi a due cifre, soprattutto nell’arredamento, si posiziona saldamente al 5° posto davanti alla Svizzera.

Continua il calo del Regno Unito iniziato dalla seconda metà del 2017 e che a marzo ha visto una repentina riduzione di tutti i settori merceologici anche esterni alla filiera legno-arredo a beneficio di altri Paesi fornitori, in primis la Cina. Ancora in calo la Russia che vede la costante erosione della sua quota sulle esportazioni italiane e si attesta a un -4,2% rispetto al periodo precedente dove, invece, si intravvedevano segnali di ripresa poi interrotti nella seconda metà dell’anno.

Complessivamente, le esportazioni della filiera legno-arredo continuano a crescere nel primo trimestre anche se in maniera moderata (+0,5%) sullo stesso periodo dell’anno precedente, che aveva registrato una significativa ripresa (+6,1%). Il sistema pannelli registra un dato positivo in tutti i comparti, con un significativo +13,1% totale; il sistema arredamento si attesta a +1,4% mentre il sistema mobili professionali si conferma in sviluppo con un buon +2,3%. Stazionario il sistema bagno (+0,4%), mentre rallentano il sistema ufficio (-7,4%) e il sistema illuminazione (-3,2%).

Indicativo anche uno sguardo sui numeri delle singole regioni italiane. Nel settore del mobile l’Emilia Romagna accelera con un significativo +14,5% (Uk e Usa le destinazioni più dinamiche tra i primi 10 Paesi), mentre il Veneto supera la Lombardia grazie all’aumento delle esportazioni in Cina (+65,1%). Nel legno cresce soprattutto l’Emilia Romagna (+13,2%) grazie a Eau e Qatar. Bene anche Lombardia e Veneto. Per l’illuminazione il dato rilevante è della Puglia che segna un sorprendente +31,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Se si considera l’intera filiera, le esportazioni di made in Italy rappresentano oggi poco meno del 40% della produzione, quota che sale al 52% prendendo in considerazione il solo comparto dell’arredamento, con punte del 75% per i prodotti dell’illuminazione o del 68% per le sedie.

La filiera del legno-arredo è fatta di piccole e piccolissime imprese, con un fatturato medio annuo inferiore ai due milioni di euro: quasi 80mila imprese in tutta Italia (concentrate in particolare in Brianza, nel Veneto, in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche e in Emilia-Romagna) che insieme danno lavoro a 320mila addetti e nel 2017 hanno generato un fatturato di 41,5 miliardi di euro, pari al 5% del pil nazionale.