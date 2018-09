Fornero 'sfida' Salvini

"Confrontarmi con il ministro Salvini sulla riforma delle pensioni? Prima deve ancora studiare un po'". Così Elsa Fornero, a margine di un incontro con alcuni studenti al Collegio Einaudi, a proposito delle dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini che si è detto disponibile a un confronto tv con l'ex ministro del Lavoro. "Sia Salvini sia Di Maio parlano per slogan ma sono poco preparati ad affrontare i problemi del paese; c'è un grado di personalismo non appropriato a un governo democratico e in questo Salvini batte Di Maio dieci a uno. Suggerirei un po' più di modestia, più preparazione e confronti non a suon di slogan", ha concluso.