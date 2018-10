Al via seconda edizione 'Accademia Sonepar'

Sonepar Italia lancia la seconda edizione del progetto 'Accademia Sonepar', programma di selezione, formazione e avviamento al lavoro di giovani diplomati nel mondo della distribuzione di materiale elettrico. Sono già iniziate le selezioni da parte di Randstad, che si terranno in tutta Italia. Sonepar è leader della distribuzione di materiale elettrico ed è presente sul territorio nazionale con 100 punti vendita e 1.500 dipendenti.

Accademia Sonepar si inserisce nel più ampio progetto, 'Son@cademy', che da 14 anni l’azienda alimenta, organizzando numerosi piani di formazione, alta formazione o aggiornamento, in collaborazione con partner, istituti di formazione e Università, distribuiti su tutto il territorio italiano.

Dopo la iniziale fase della selezione, dal 12 novembre i ragazzi seguiranno un corso di formazione aula, in azienda, nella sede principale di Padova, della durata di 240 ore, focalizzato sulle tematiche tecniche specifiche della distribuzione di materiale elettrico. Le materie di studio saranno: illuminotecnica, automazione e installazione industriale, risparmio energetico, domotica, automazione edifici, marketing e tecniche di vendita. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: Sap, SalesForce e la piattaforma di e-commerce.

Al termine del corso i ragazzi, scelti come meritevoli, saranno inseriti in uno dei punti vendita Sonepar Italia, per uno stage della durata variabile fino a 5 mesi. Alla fine del percorso, l’azienda valuterà la possibilità di assunzione. Nella prima edizione di Accademia Sonepar, dei 26 profili selezionati per il corso in aula, 13 ragazzi attualmente lavorano in Sonepar Italia. L’azienda offrirà a tutti i corsisti il vitto e l’alloggio (alloggio previsto soltanto per chi è fuori sede) e la fase del tirocinio verrà remunerata.

"Accademia Sonepar nasce con l’obiettivo di intercettare ragazzi appassionati alle materie tecniche e che hanno intenzione di crescere in un grande gruppo", dichiara Donato Fiore, responsabile Hr di Sonepar Italia. "In Sonepar Italia -continua Fiore- i giovani possono trovare una strada per specializzarsi e per diventare professionisti in un mondo, quello della distribuzione di materiale elettrico, in continua evoluzione e che richiede competenze specifiche per ogni divisione, la formazione e l’aggiornamento giocano un ruolo fondamentale”.

“Il nostro obiettivo -dichiara Silvia Tomain, area Manager di Randstad Italia- sarà quello di reclutare, sul territorio nazionale, candidati che frequenteranno l'Accademia. Siamo molto orgogliosi di poter riproporre il progetto che giunge alla sua seconda edizione e di potere contribuire attivamente alla formazione e all'inserimento lavorativo di giovani talenti nei punti vendita Sonepar". Per partecipare all'Accademia Sonepar è possibile candidarsi inviando una mail con il proprio cv all’indirizzo carriere.italia@sonepar.it.