400 nuovi posti in Amazon

(Fotogramma)

Questa mattina Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo centro di smistamento situato a Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo. Annunciata a gennaio, la struttura si sviluppa su una superficie di 34.000 metri quadri e permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro entro i prossimi tre anni.

"L’inaugurazione del nuovo sito di Casirate rappresenta un ulteriore passo della crescita di Amazon in Italia, Paese in cui abbiamo iniziato a creare i primi posti di lavoro ben otto anni fa", ha dichiarato Tareq Rajjal, responsabile di Amazon Transportation per il Sud Europa. "Come abbiamo annunciato il nostro obiettivo per quest’anno è la creazione di 1.700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di 5.200 dipendenti. Il nuovo centro di Casirate sarà perfettamente integrato nel network di Amazon: una rete logistica che ci consente di rispondere alla crescita della domanda e di mantenere le nostre promesse di consegne veloci e affidabili ai clienti. Sono convinto - ha aggiunto Rajjal - che, oltre ai clienti, da questo investimento trarrà vantaggio anche l’economia locale, con nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le imprese di collaborare con uno dei più avanzati network logistici al mondo, in grado di raggiungere milioni di clienti in tutta Europa", ha concluso.