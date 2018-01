Groupama: si chiude Academy Coding, 50% partecipanti già collocato

Si è chiusa oggi, con una cerimonia di consegna attestati, la prima Academy di Coding promossa da Groupama Assicurazioni in collaborazione con prestigiosi partner internazionali quali Codemotion, Luiss EnLabs, Fondazione MAXXI, Softlab, Octo Telematics e Simplon.co. Oltre il 50% dei 21 talenti che hanno beneficiato, da settembre a dicembre, di un percorso full immersion legato al tema del coding e finalizzato all’apprendimento della programmazione web & mobile, ha già ricevuto offerte di collaborazioni da aziende partner e altre opportunità potrebbero aprirsi nel corso dell’anno nei ruoli di front end developer e graphic designer.

Per tutti, Groupama Assicurazioni, promotrice del progetto, ha inoltre attivato uno sportello di mentoring online, con l’obiettivo di supportare i ragazzi nella compilazione del cv e nella preparazione e gestione dei colloqui, così da facilitare il loro percorso di collocamento nel mondo del lavoro.

L’evento di chiusura, organizzato negli spazi del Museo MAXXI, si è aperto con le parole di Charles de Tinguy, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni: “La nostra compagnia è parte di un Gruppo francese molto sensibile alla valorizzazione dei giovani e del territorio. 'Born2Code' è un iniziativa che si sposa perfettamente con i valori di vicinanza e prossimità del nostro Gruppo, il quale da anni promuove a livello europeo progetti affini che rafforzano ancora di più il nostro impegno nel sociale”.

La cerimonia è stata l’occasione per annunciare l’avvio dei lavori della seconda edizione relativa a un corso di coding avanzato, che Yuri Narozniak, direttore generale della compagnia, ha cosi commentato: “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti da questa prima edizione. I dati e le azioni presentate oggi concretizzano la validità del progetto. Ringraziamo i partner per il sostegno che testimonia la possibilità di unire gli sforzi tra soggetti diversi pubblici e privati per garantire risposte alla domanda di nuove professionalità. Siamo già al lavoro per proseguire e consolidare il progetto Academy, con due nuovi corsi che avranno partenza imminente".

In chiusura, la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri, ha dichiarato: “Voglio congratularmi con Groupama per la sensibilità e attenzione nei confronti dei giovani cui, con l’Academy di Coding, ha offerto un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro attraverso nuovi mestieri digitali. L’incontro tra MAXXI e Groupama è avvenuto nel 2016: insieme abbiamo organizzato un corso di blogging, visite guidate gratuite e il primo hackathon del museo. E’ dunque con particolare soddisfazione che annuncio il rinnovo della nostra partnership anche per il 2018”.