Formazione gratuita per Programmatore Junior .Net

Formazione gratuita e altamente professionalizzante, finalizzata ad un possibile inserimento in azienda e finanziata dal fondo Forma.Temp. Ad organizzarla è Articolo 1 SrL Soluzioni Hr in collaborazione con Idea Lavoro Formazione Srl, con società leader nel settore della consulenza e ingegneria del Software. Il corso si terrà a Roma, dal 1° marzo 2018 fino al 28 marzo.

Indirizzato a giovani neolaureati e laureati su territorio nazionale, il corso vuole fornire le conoscenze e gli strumenti per acquisire autonomia nella programmazione ad oggetti e del .Net framework di Microsoft. La durata è di 160 ore, con orario dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18. Per tutti i partecipanti è previsto un buono pasto giornaliero.

Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea in Matematica, o Ingegneria Biomedica, o Ingegneria Gestionale, o Fisica, o Informatica (triennale); di una buona conoscenza della lingua Inglese; di propensione al lavoro di gruppo e all’apprendimento; di curiosità verso il settore IT.

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di: apprendere la struttura della programmazione C#, la sintassi e i dettagli implementativi; apprendere lo sviluppo di applicazioni Web, andando a conoscere nel dettaglio le più moderne tecnologie come HTML 5, CSS 3 ed i framework Javascript più adatti in base al contesto; conoscere ed imparare ad utilizzare anche Asp .NET Mvc, ovvero la parte server dell’architettura che Microsoft ha messo a disposizione degli sviluppatori per creare e pubblicare applicazioni e siti Web.

Le candidature in linea verranno valutate attraverso un percorso di selezione ad hoc in collaborazione con l’azienda cliente. Al termine del corso per i migliori partecipanti sarà previsto un percorso di inserimento lavorativo stabile all'interno dell’azienda cliente tramite Articolo 1 SrL Soluzioni HR.

Gli interessati, possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) via e-mail a: Articolo1, Soluzioni HR e-mail corso.it@articolo1.it