Arriva formazione per 18 digital drivers

L’industria dell’eCommerce sta trasformando il mercato del lavoro generando nuove opportunità e allargando il bacino delle competenze professionali. I nuovi mercati dell’online richiedono figure in grado di governare i processi, ingegnerizzare le piattaforme, analizzare i Big Data, costruire nuove soluzioni per rendere più agevoli, efficaci e sicure le procedure di approccio all’acquisto dei prodotti per ogni tipo di device. Sono diventate figure chiave, oramai ricercatissime dal mercato e con un placement altissimo.

Per formare queste competenze, partirà il 5 marzo la Asw eLab Academy, un percorso formativo gratuito nato dalla partnership di Umana, agenzia per il lavoro con 130 filiali sul territorio italiano, ed eLab, dipartimento digital di A.S. Watson Group (il più grande rivenditore internazionale di prodotti per la salute e la bellezza a livello globale con operazioni in 24 mercati al mondo) che gestisce 18 siti eCommerce e tutti i relativi processi scatenanti.

L’obiettivo è di costruire professionalità specifiche ancora oggi difficilmente reperibili, oramai indispensabili e estremamente profilate, in grado di lavorare su Sap Hybris, leader del mercato nelle piattaforme eCommerce. I Digital Drivers, questo il loro nome, si occuperanno dello sviluppo delle applicazioni eCommerce per tutti i dispositivi e della definizione delle architetture tecnologiche più all’avanguardia del mercato digitale.

In dettaglio, l’Academy, che prenderà avvio il 5 marzo, a Vimercate (MB), prevede un percorso formativo gratuito di 240 ore sviluppato su aspetti di natura tecnica, con casi di studio di tipo didattico, ma basati su problematiche reali. Considerando la natura specialistica delle didattiche, i candidati ideali per l’Academy sono laureati in Ingegneria informatica o Informatica, Fisica, Matematica, Statistica o hanno sostenuto percorsi universitari affini e, in ragione della caratura internazionale di A.S. Watson Group, posseggono indispensabilmente una buona padronanza della lingua inglese.

I Digital Drivers appositamente selezionati dovranno possedere un naturale entusiasmo e passione per il mondo delle nuove tecnologie. Lo sviluppo di specifiche competenze sulle tecnologie HTML5, Java, Javascript, SQL sarà tra i principali obiettivi del corso; una conoscenza di base in materia è preferibile, ma non costituisce un requisito indispensabile per la partecipazione al corso.

“eLab è un’agenzia digitale in-house - spiega Andrea Zoboli, Head of eLab Tecnology Europe - creata nel 2015 per supportare tutti i brand del gruppo A.S. Watson nello sviluppo dei propri canali online. La nostra mission consiste nello sviluppare i migliori siti web e le migliori applicazioni mobile nel mercato della salute e della bellezza, offrendo ai nostri clienti un’esperienza coinvolgente e completa su tutti i canali di comunicazione. Grazie al proprio posizionamento di startup interna al Gruppo, eLab combina elevate competenze con un ambiente giovane e dinamico, fornendo ai brand i servizi di: strategia, consulenza, design user experience, sviluppo del canale web mobile app”. La ricerca dei 18 candidati per l’Academy è estesa in tutta Italia ma le aree di riferimento per la selezione sono: Bologna, Milano, Padova, Pavia, Torino, Treviso, Venezia e Vicenza.