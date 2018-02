8 marzo, torna 'Canale donna'

Due mesi dedicati alle donne e all'occupazione femminile. E' quello che organizza anche quest'anno Articolo1, in occasione dell’8 marzo, con la quarta edizione di 'Canale Donna', un appuntamento che vuole concretamente testimoniare la vicinanza dell’azienda a tutta l’altra metà del cielo, che mai come in questo momento lotta per la propria emancipazione. La quarta edizione di 'Canale Donna' durerà dall'8 marzo all’8 maggio, periodo in cui le donne, come per le edizioni precedenti, potranno contattare via mail il pool di esperti in risorse umane messo a disposizione da Articolo1 per avere risposte, spiegazioni, delucidazioni, consigli su dubbi, perplessità, curiosità che riguardino il mondo del lavoro. Le domande possono spaziare su un ampio raggio: come prepararsi ad affrontare un colloquio di lavoro, come scrivere un cv, web reputation, soft skills, utilizzo dei social per trovare lavoro. Sarà sufficiente inviare una mail a canaledonna@articolo1.it, per avere una risposta esauriente al proprio quesito.

“Riteniamo decisamente importante questa iniziativa -dichiara Gianni Scaperrotta, direttore generale di Articolo1- soprattutto in questo particolare momento storico. Desideriamo essere concretamente vicini alle donne e reputiamo che fornire risposte alle esigenze e ai bisogni nel relazionarsi al mondo del lavoro sia un buon modo per farlo. Siamo consapevoli che oggi il mercato del lavoro è più pronto a valorizzare la componente femminile rispetto al passato, ma ancora non basta. C’è ancora molto bisogno di comprendere appieno il bagaglio di valori e competenze che solo una donna può portare con sé, arricchendo qualsiasi contesto lavorativo”, conclude Scaperrotta.

Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di poco più di un decennio, si è sviluppata nel fornire un supporto integrale che va dalla somministrazione alla ricerca e selezione, dalla formazione fino ai processi di outplacement e di career counseling. Con il marchio Alvin promuove l’inserimento delle persone appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro; con il marchio Assioma Search&Selection gestisce le selezioni di figure Professional e Middle Management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni.