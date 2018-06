Nuova sede a Milano per agenzia lavoro Articolo1

Gianni Scaperrotta (foto Adnkronos)

Una nuova sede a Milano che non sarà solo dedicata all'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, ma che vuol essere un punto di formazione, consulenza e approfondimento sui temi del lavoro a 360 gradi. E a cui si affiancheranno iniziative ed eventi dedicati alla cultura. E' quella che inaugura mercoledì 13, in via Losanna 16, nel cuore di Milano, fra City Life e Via Fauchè, Articolo1, agenzia per il lavoro.

La sede si sviluppa su tre piani per 1.000 mq, con una serie di sale che ospiteranno, oltre agli uffici di Articolo1, Idea Lavoro e Idea Lavoro Formazione, corsi di formazione ed eventi culturali legati al mondo del lavoro. Spazi in grado di offrire un vero e proprio servizio di orientamento ai candidati, profilazione, assistenza intensiva nella ricerca delle opportunità lavorative, consulenza di carriera, accompagnamento al lavoro.

“Abbiamo finalmente realizzato, come diciamo da tempo, un hub, un luogo d’incontro -dichiara Gianni Scaperrotta, direttore generale di Articolo1- che vuole diventare punto di riferimento per tutti coloro che cercano lavoro o vogliono rientrare nel mondo del lavoro, in tutte le fasce di età. Un punto di incontro, di dibattito e formazione per candidati e aziende. Un luogo dove incontrarsi e confrontarsi sui temi del lavoro. Diventiamo così consulenti a tutto tondo nel settore delle risorse umane. Un grande impegno che richiede, fra l’altro, l’assunzione di altro personale al nostro interno soprattutto al Nord".

In questa nuova visione del ruolo dell’azienda, l’allestimento della sede ha uno stile grafico moderno che traduce valori e parole chiave del mondo del lavoro in immagini coloratissime e suggestive su pannelli che decorano le varie sale e che richiamano le arti e i mestieri. L’allestimento, curato da Simona Lampis, responsabile Comunicazione dell’azienda, è ad opera di Marco Williams Fagioli di Zup.

Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di poco più di un decennio, si è specializzata nel fornire servizi che vanno dalla somministrazione alla ricerca e selezione, dalla formazione fino ai processi di outplacement e di career counseling. Con il marchio Alvin promuove l’inserimento delle persone appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro; con il marchio Assioma Search&Selection gestisce le selezioni di figure professional e middle management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni.

Zup Design è un laboratorio di progettazione e design strategico che integra comunicazione, grafica, design industriale, allestimenti multimediali, spazi museali e interior design. Adotta un approccio globale all’identità comunicativa di aziende, progetti e prodotti, nella convinzione che non sia più possibile parlare di graphic/industrial/architectural design, ma solo di linguaggi, volumi, forme, immagini. I progetti sono sviluppati sotto la direzione creativa di Marco Williams Fagioli e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali nel campo di grafica, industrial design e comunicazione.