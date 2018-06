Money Max 'a caccia' di 8 professionisti area finanziaria

Money Max, società di mediazione creditizia controllata da Re/Max Italia, con sede all’interno del Re/Max Italia Building di Milano, è alla ricerca di 8 professionisti da inserire nel team di collaboratori specializzati in attività finanziaria per quanto riguarda l'erogazione di prestiti personali Agos.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere i prestiti Agos, azienda leader nel credito al consumo, in soli 6 anni di attività Money Max ha erogato, grazie alla sua rete di 15 agenti, oltre 3.000 prestiti personali per un controvalore di 35.000.000 di euro. La stretta sinergia tra i suoi agenti e i consulenti immobiliari Re/Max sta permettendo a Money Max uno sviluppo ancora più veloce sul territorio con il vantaggio per la rete Re/Max di avere a disposizione un esperto del finanziamento personale per ampliare la gamma di servizi offerti.

Il candidato ideale deve essere un agente con esperienza nel settore e forte propensione allo sviluppo commerciale del territorio, deve essere provvisto di partita Iva e iscritto agli elenchi Oam (Organismo agenti e mediatori). Nello specifico, le figure sono ricercate da Money Max in tutta Italia - ad esclusione di Campania e Sicilia dove attualmente non detiene il mandato - andranno ad operare come consulenti del credito.

Dovranno presidiare l’area territoriale assegnata, attuando le azioni necessarie per l’acquisizione di nuove pratiche di richiesta di finanziamento. Dovranno coordinare le attività di acquisizione e gestione della documentazione, informare ed educare le persone e le famiglie alla corretta gestione dei rischi che accompagnano una richiesta di prestito personale. Gestiranno lo scambio di comunicazioni interne con la clientela, assicurando il corretto caricamento della domanda di finanziamento, dei contratti e della documentazione di rito (incluso le polizze assicurative) e quanto altro necessario e complementare alle operazioni di credito.

Il consulente del credito Money Max si relazionerà e interagirà con le agenzie immobiliari del Gruppo Re/Max, che oggi conta più di 350 agenzie e oltre 3.000 professionisti dell’immobiliare affiliati su tutto il territorio nazionale.

Completano il profilo ricercato spiccate attitudini commerciali, relazionali e organizzative, grande iniziativa e capacità di pianificazione delle azioni di vendita indirizzate all'ampliamento e laurea in economia e commercio, giurisprudenza o in scienze bancarie, preferibilmente con esperienza in ambito commerciale e creditizio. Money Max offre provvigioni ai massimi livelli di mercato, prodotti con tassi competitivi e mette a disposizione dei consulenti una postazione gratuita presso le agenzie immobiliari Re/Max di zona. E’ previsto un contratto di collaborazione a partita Iva. Le candidature potranno essere inviate all’indirizzo mail info@money-max.it.