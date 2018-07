Articolo 1, 25 profili interni cercasi

Articolo 1, soluzioni hr, per potenziare la propria squadra e per l’apertura di nuove filiali, sta ricercando per il proprio interno 25 profili con esperienza nel settore delle agenzie per il lavoro.

"I profili che stiamo cercando -dichiara Daniela Spaziano, responsabile risorse umane- devono avere esperienza nel settore delle agenzie per il lavoro, una laurea in scienze umanistiche o economia e commercio e conoscenza della lingua inglese".

"Ma le doti che -avverte- riteniamo indispensabili, per la tipologia della nostra azienda, che ha fatto del lavoro di squadra il suo valore portante, sono capacità spiccata di lavorare in team e approccio consulenziale verso il cliente".