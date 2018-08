Mirabilandia, 400 attori-figuranti horror cercasi per Halloween

Si accendono i riflettori sull’Halloween di Mirabilandia, l'evento che ha 'distribuito spaventi' a quasi 500.000 appassionati nelle sue prime 4 edizioni a tema horror. Essenziale per la buona riuscita di tale evento sarà la scelta dell'esercito di mostri, vampiri e orripilanti figure di ogni tipo e genere che verranno selezionate il 12 settembre a Mirabilandia.

Il casting, arrivato alla sua quinta edizione, è divenuto ormai un cult per appassionati dell’horror e cosplayer che, anno dopo anno, si candidano sempre più numerosi. Mirabilandia selezionerà infatti ben 400 tra attori, figuranti e candidati anche senza esperienza, pronti a vestire i panni di zombie e creature mostruose che avranno il compito di inseguire e atterrire tutti gli ospiti del parco che oseranno accedere alle Horror Zone predisposte per l’occasione.

Candidarsi al casting è semplice: basterà accedere al link mirabilandia.it/casting e compilare l’apposito format di iscrizione. La selezione avverrà presso il Teatro Pepsi di Mirabilandia, dove una giuria esperta selezionerà i personaggi più interessanti e terribili.

I partecipanti durante il casting dovranno avere la capacità di proporre un personaggio e una storia a tema horror, che preveda anche travestimento e make-up originale capace di colpire la giuria. I figuranti selezionati saranno assunti con contratto lavorativo a tempo determinato e, al calare della sera, diventeranno i protagonisti dell’Halloween Horror Festival di Mirabilandia trasformandosi in una vera e propria orda di mostri pronta a seminare il panico nel parco.

Dal 2010 Mirabilandia celebra Halloween con sempre maggior successo di pubblico e anche quest’anno, a partire dal 6 ottobre e fino al 4 novembre, si prepara a stupire, divertire e terrorizzare un pubblico di ogni età.

Due tunnel dedicati al divertimento formato famiglia, molto amati dai più piccini, 5 tunnel dell’orrore per i più grandi e spettacoli a tema. Da quest’anno tra le tante novità spicca un’intera, nuova area tematica, inedita per ferocia in Italia: la Zona Extreme, dove tutto è permesso per una dose di brivido assoluto e senza censura!