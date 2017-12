Bagnoli, Cabina regia: colmata sarà rimossa integralmente

(Fotogramma)

La "colmata" di Bagnoli verrà "rimossa integralmente". Lo ha spiegato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, intervenuto questa mattina alla cabina di regia su Bagnoli in Prefettura a Napoli. Insieme al commissario per il sito Bagnoli-Coroglio Salvo Nastasi, Arcuri ha spiegato come si procederà nelle attività di rimozione del sedime marino e della colmata.

"Il sedime marino sarà ricollocato in una vasca di dragaggio nel porto di Napoli - ha spiegato Nastasi - mentre per la colmata si tratterà di un'operazione successiva. Vedremo se ci sarà ancora spazio nel porto di Napoli, in una vasca che stanno costruendo e progettando". Un'ipotesi che sarebbe vantaggiosa, ha sottolineato Arcuri, perché "se si riesce ad allocare in un luogo vicino si fa prima e costa di meno".