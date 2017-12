Fra scambi di auguri e feste a Natale crescono prenotazioni ristoranti

Le festività natalizie sono ormai alle porte e i festeggiamenti sembrerebbero già iniziati. Stando ai dati di TheFork, tra le app leader a livello europeo nella prenotazione online dei ristoranti, le prenotazioni per gruppi di oltre 8 persone sono cresciute del 50% nel corso delle ultime settimane. Un trend che accomuna l’Italia al resto dei Paesi in cui l’applicazione è presente. In gran parte d’Europa si registra una crescita delle grandi tavolate prima delle feste, complici le cene con amici e colleghi per scambiarsi gli auguri, con record in Belgio, Svizzera e Svezia dove le prenotazioni online per i gruppi sono raddoppiate. Quanto alle festività vere e proprie, gli utenti della piattaforma sono più propensi a prenotare a Natale e/o Capodanno, rispetto a Santo Stefano e al 1° gennaio.

Solo una parte dei ristoranti presenti su TheFork ha optato per la creazione di menù ad hoc per le festività, comprensivi di molteplici portate, bevande e in alcuni casi intrattenimento per il 31 dicembre. La maggioranza continuerà a offrire il servizio alla carta anche nei giorni di festa o in alcuni casi opterà per la chiusura. I prezzi dei menù delle feste variano da città a città: così, se un menù natalizio a Torino costa mediamente 47 euro, si arriva a 73 euro a Milano. La città sabauda è la più conveniente anche a Capodanno con cenoni da 66 euro, mentre a Roma e Venezia si superano i 120 euro.

Fois gras, crudité di mare, primi di pesce, risotti, piatti a base di tartufo, capitone/anguilla, panettone artigianale, cappone, faraona, baccalà, cotechino e lenticchie a Capodanno e panettoni artigianali con creme a Natale: protagonisti dei menù delle feste dei ristoranti sono i classici della tradizione e gli ingredienti più raffinati, seppur reinterpretati in base alla filosofia del ristorante. Una proposta gastronomica in linea con i gusti degli utenti italiani, che affermano di voler festeggiare con piatti della tradizione, preferendo i ristoranti che offrono specialità regionali e piatti di pesce.