Manageritalia Firenze, auguri ad alto valore sociale

Auguri ad alto valore sociale quelli di Manageritalia Firenze che ha donato il ricavato della serata degli auguri a Amici di Elia, la onlus per bambini disabili di San Miniato (Pisa). "Da sempre -ha detto Massimo Menichini, presidente Manageritalia Firenze- ci facciamo gli auguri pensando agli altri. Quest’anno abbiamo deciso devolvere il ricavato della cena degli auguri e nostre donazioni (per un totale di 2.300 euro) a Amici di Elia Onlus, associazione che si prende cura dei bambini 0-15enni con gravi disabilità neurologiche fin dalla nascita. Un modo per essere vicini a loro e alle loro famiglie".

"Ma anche -ha aggiunto- per promuovere l’iniziativa della sua fondatrice e presidente Cristiana Morelli che, con spirito manageriale, nel 2016 ha creato questa onlus facendo coincidere la volontà di far vivere meglio il figlio di 8 anni con quella di dare una mano ad altri bimbi nelle sue stesse condizioni. L’impegno è anche quello di promuovere Amici di Elia onlus e dare in futuro una mano donando competenze manageriali per lo sviluppo dei loro progetti". "Grazie al supporto costante di Manageritalia Firenze -ha spiegato Cristiana Morelli, presidente di Amici di Elia onlus- abbiamo avviato progetti di inserimento di altri bambini di famiglie che non possono permettersi costose cure domiciliari. Siamo sempre alla ricerca di imprese del territorio che possono supportare i nostri progetti con imprenditori con il cuore nel sociale".

Manageritalia Firenze, che rappresenta oltre 1.000 manager toscani, oltre ai servizi agli associati per affiancarli in una professione sempre più sfidante, opera nel territorio per portare il contributo dei manager anche fuori dalle loro aziende, con progetti e idee di carattere economico e sociale. Una delle ultime iniziative è stata quella di promuovere insieme al Pin (Polo universitario di Prato) e alla Regione Toscana un percorso di informazione e formazione sull'economia 4.0. Un modo concreto per fare sistema e contribuire allo sviluppo operando a favore di tutti aumentando professionalità dei lavoratori e competitività delle aziende.