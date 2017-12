Puglia: Salvatore Ruggeri nominato assessore al Welfare

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato con proprio decreto Salvatore Ruggeri, già parlamentare della Repubblica (senatore nella XV legislatura e deputato nella XVI legislatura), assessore al Welfare (deleghe a Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria).

La delega al Welfare era stata assunta dal presidente Emiliano all’indomani della scomparsa dell’assessore Salvatore Negro. Le deleghe ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque sono state invece assunte oggi dallo stesso presidente.

Anna Maria Curcuruto, titolare fino a oggi dell’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque è stata nominata con separato atto consigliera del Presidente – a titolo gratuito – per le materie dei Lavori Pubblici e della Tutela delle Acque (per l’attuazione dei programmi in materia di sistemi idrici, risorse naturali ed opere pubbliche).