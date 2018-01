Calza della Befana più pesante quest'anno, +15% spesa media

Una calza più pesante, anche se con dentro meno giocattoli e più regali utili, complici anche i saldi concomitanti. L’Epifania 2018 si preannuncia più ricca del solito: quest’anno, a festeggiare la Befana con un regalo a figli o nipoti saranno, infatti, quasi 28 milioni di italiani, con un budget medio per persona di 68 euro, il 15% in più dello scorso anno e il più alto degli ultimi tre, per una spesa complessiva di oltre 1,8 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2017-2018 condotta da Confesercenti con Swg su un panel di 3.000 consumatori.

Per quanto popolare in tutta Italia, la tradizione dell’Epifania appare più radicata soprattutto nel Centro-Sud. Se, in media, a livello nazionale, sarà il 59% a celebrarla con un dono ai più piccoli, a Bari la quota sale al 72%, la più alta d’Italia, seguita da Napoli (70%) e Roma (67%).

Se Firenze si mantiene all’incirca sulla media di partecipazione nazionale (58%), a Genova invece la Befana arriverà solo per il 49%, e a Milano si scende fino al 44%.

E in molte parti d’Italia iniziano a guadagnare popolarità anche i servizi di 'Befana a domicilio', che permettono di far vivere ai bambini la magia di una visita della Befana in carne e ossa nella notte tra il 5 e il 6 dell’anno, come già avviene con Babbo Natale per la serata del 24 dicembre.

L’aumento della spesa destinata alla calza andrà soprattutto a vantaggio di dolci e doni utili, magari anche qualche accessorio moda o capo d’abbigliamento, vista la concomitanza dei saldi. Se infatti la percentuale di italiani che regaleranno la tradizionale calza piena di dolci o di carbone è del 64%, si registra l’aumento di chi farà doni utili, che passa dal 17% dello scorso anno al 21% di quest’anno.

Diminuiscono, invece, i parenti disposti a comprare giocattoli: quest’anno a mettere un gioco sotto il camino (o la cappa della cucina) sarà il 15%, contro il 19% dell’Epifania 2017.