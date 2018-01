Whirlpool Italia: Vittorio Galimberti nuovo general manager

Vittorio Galimberti, general manager Whirlpool Italia

Avvicendamento al vertice di Whirlpool Italia con la nomina di Vittorio Galimberti come nuovo general manager. Vittorio Galimberti, che dal 2015 ricopriva la carica di general manager integrated business unit (Ibu) di Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), succederà a Lorenzo Paolini che ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali. Paolini, entrato in azienda nel 2002, ha avuto un ruolo cruciale nel condurre il Gruppo Whirlpool alla leadership del mercato Italia. E'quanto si legge in una nota.

Vittorio Galimberti ha maturato una consolidata esperienza di marketing e sales in oltre 20 anni di carriera in grandi realtà multinazionali. Ha iniziato a lavorare nel Gruppo Unilever, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing prima di entrare in Barilla e successivamente in The Coca-Cola Company.

Nel 2002 è approdato in Reckitt Benckiser, prima come direttore marketing in Francia, Global Category Director a Londra e poi come direttore generale Polonia e Paesi Baltici. Nel 2012 è entrato a far parte di Indesit Company come regional general manager West Europe.

"Ho il piacere di congratularmi con Vittorio per questa nuova opportunità professionale. Sono sicuro che la sua consolidata esperienza, le sue capacità e il suo spirito vincente saranno di fondamentale aiuto per raggiungere i successi che ci attendiamo in questo momento di grande stimolo", ha sottolineato Norbert Schmidt, vicepresidente market operations, products & brands di Whirlpool Emea.

Sposato e padre di quattro figli, Vittorio ha conseguito la laurea in Business Administration presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. “Sono molto felice e onorato per questa nuova sfida. Sono sicuro che, grazie al team di Whirlpool Italia e al nostro portfolio di brand e prodotti, incrementeremo il valore delle partnership con i nostri clienti a favore dei consumatori italiani”, ha dichiarato Vittorio Galimberti.

Anche quest'anno Whirlpool Italia è stata certificata tra le organizzazioni che rappresentano l'eccellenza dei migliori luoghi di lavoro nel Belpaese. Great Place to Work Italia ha premiato le migliori aziende per le quali lavorare in Italia nel contest Best Workplaces Italia 2018.