Bauli ti fa volare a New York

Un concorso extralarge che premia l'amicizia e fa volare a New York. E' quello lanciato da Bauli sulla pagina Facebook attraverso un post che indirizzerà direttamente sul mini-sito del concorso: www.muffinxl.bauli.it. A chi si registrerà sul sito web sarà chiesto di indicare i cinque migliori amici che meritano di essere invitati e coinvolti nel concorso.

In cambio, si aprirà la possibilità di vincere i premi instant win in palio ogni giorno: una coppia di originali e spiritose mug 'lavagnetta' per una colazione da condividere con la persona del cuore e la possibilità di partecipare all’estrazione del super-premio finale, il viaggio a New York per due persone. Un pacchetto che comprende pernottamento per 4 notti, New York pass per visitare le principali attrazioni della grande mela e una giftcard bakery per un pranzo speciale a Soho nella prestigiosa Bakery di Dominique Ansel, lo chef di pasticceria che ad aprile 2017 è stato proclamato 'Miglior chef pasticcere del mondo' al concorso World's 50 Best Restaurants.

Dopo aver partecipato riceveranno tutti subito un coupon da 0,80 euro per l’acquisto di una confezione di 2 Muffin XL. Bauli sarà anche presente per 10 weekend consecutivi, nelle gallerie di 10 importanti centri commerciali delle principali città italiane, tra cui Milano e Roma. In questi spazi Bauli porterà la Bauli bakery, un allestimento che farà vivere l'atmosfera tipica delle caffetterie e delle bakery d’oltreoceano, con un’area dedicata dove le persone potranno accomodarsi e rilassarsi condividendo l’assaggio dei Muffin XL, un delizioso caffè americano, e intrattenersi con giochi e piacevoli letture.