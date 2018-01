Lbs, 16 anni all'insegna delle pari opportunità nel settore turistico

Compie 16 anni di attività Lbs, Leisure & business services, società di servizi leader in Italia nel settore turistico, fieristico, dei servizi e congressuale. Nata nel gennaio 2002 da un’idea dell’imprenditrice Annalisa Raia, Lbs opera con servizi di assistenza rivolti a compagnie aeree, tour operator italiani ed esteri, passeggeri in partenza e arrivo presso gli aeroporti italiani, settori del turismo e dei viaggi, convention aziendali, congressi, sviluppo e organizzazione di fiere. Nell’ambito di eventi promossi dalla Camera di commercio della Provincia di Novara, ad Lbs è stato riconosciuto il premio speciale 'Pari opportunità al lavoro' per essersi distinta nell’attivazione di servizi utili a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro grazie alla creazione di spazi dedicati, altamente innovativi, riservati al personale nell’ambito delle attività di agenzia viaggi, servizi aeroportuali e organizzazione di eventi.

"Per il 2018 -spiega a Labitalia Annalisa Raia- puntiamo a superare i 100.000 passeggeri assistiti e a far crescere, nel contempo, la nostra presenza sul territorio italiano, dove già oggi serviamo sette aeroporti. Il settore delle assistenze aeroportuali e quello della personalizzazione dei servizi al cliente stanno crescendo in maniera vertiginosa negli ultimi anni, puntando sempre di più a una alta specializzazione dell’offerta". "E' per questo motivo -sottolinea- che crescono costantemente anche i servizi che ideiamo e realizziamo per aziende, tour operator e compagnie aeree. Nel nostro business, solo la componente delle attività aereoportuali, ha registrato un incremento doppio del fatturato. In generale, il settore del trasporto aereo da anni è in continua crescita, con un dato che si attesta tra il 4-6% medio annuo, e ha raggiunto nel 2017 oltre 164 milioni di passeggeri movimentati in Italia".

L'azienda, grazie alla esperienza e alla capillarità della sua rete, è tra le realtà leader in Italia anche per i servizi incoming collegati ad organizzazione eventi, congressi, meeting, incentive e fiere, assistenza e hostess, catering, servizi di trasporto, vip service, realizzazione e promozione gadget e divise, assistenza e segreteria business 24h su 24h. Specializzata nell’accoglienza di alta gamma, Lbs offre trasferimenti privati in jet, elicotteri, auto di lusso ed ogni altro servizio personalizzato rivolto ad una clientela vip italiana e straniera. Grazie all'arrivo di nuove professionalità specializzate nel campo commerciale del trasporto e del turismo, Lbs propone al mercato anche un servizio di promoter e di rappresentanza per compagnie aeree, enti del turismo e tour operator attraverso la funzione di general sales agent.