Viaggi da sogno, Thailandia al top delle ricerche

PiratinViaggio, la più grande social travel community del mondo con una media di 30 milioni di visite mensili al sito e 9 milioni di fan su Facebook, mette a disposizione un’app che permette di impostare degli 'alerts' sulle destinazioni dei propri sogni. Attivando questi avvisi, gli utenti possono vedere l’offerta relativa alla meta desiderata non appena questa si rende disponibile. E la Thailandia appare al top nelle ricerche, nel 2017, degli oltre 10 milioni di utenti che hanno scaricato l’applicazione per smartphone e tablet. Pare che sia una destinazione da sogno che accomuna quasi tutte le nazioni europee, la Thailandia, che svetta nella top 3 per italiani, francesi, inglesi e tedeschi. A seguirla, facendo una media, compare la Grecia, anch’essa una delle mete più desiderate dagli utenti europei. Tra le altre destinazioni ambite, Manhattan (New York), Cuba, Messico e Australia.

E non è di certo una novità che le popolazioni europee vogliano visitare il Belpaese. L’Italia entra di diritto nelle top 10 di Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia. Anche gli statunitensi la considerano una delle mete favorite. I più lungimiranti non hanno esitato a prenotare in anticipo le proprie vacanze per il 2018. Da un sondaggio eseguito tra gli utenti italiani, risulta che la meta più prenotata per quest’anno sono gli Stati Uniti d’America, subito seguiti da Spagna e Grecia, a conferma delle tendenze analizzate in precedenza. Anche la Thailandia risulta essere tra le mete top già prenotate per il 2018, assieme alle esotiche Maldive e a Cuba. Tra le città europee nei piani degli italiani per il 2018: Amsterdam, Londra e Barcellona.

HolidayPirates comprende 10 portali in 7 lingue diverse. I fan su Facebook hanno superato i 9 milioni e l’app è stata scaricata oltre 10 milioni di volte. La newsletter su WhatsApp, che manda ogni giorno le offerte più valide con leggero anticipo rispetto al sito, è stata installata da oltre 800.000 utenti. Una delle più grande social travel community del mondo, dunque, grazie alla quale gli utenti possono prenotare ma anche scambiarsi idee e pareri sul tema del viaggio.