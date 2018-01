Fuga di Carnevale in Danimarca

Quando le vacanze di Natale sono ormai un ricordo e ai ponti primaverili mancano ancora molte settimane, febbraio si rivela il mese ideale per prendersi una piccola pausa. Ecco, allora, alcuni spunti offerti da VisitDenmark per le vacanze di Carnevale per tutta la famiglia in Danimarca: dell’apertura straordinaria dei Giardini di Tivoli a Copenaghen, a Odense, città natale di Hans Christian Andersen poco distante dalla capitale, allo straordinario mondo dei mattoncini alla Lego House a Billund, attrazione aperta tutto l’anno.

In occasione del loro 175mo compleanno, che si celebra proprio quest’anno, i Giardini di Tivoli per la prima volta saranno aperti dal 2 al 25 febbraio, inaugurando così una nuovissima stagione. Situati nel cuore di Copenaghen fin dal 1843, i Giardini di Tivoli non sono semplicemente un parco divertimenti, ma un paese delle meraviglie ricco di storia e cultura, un’attrazione affascinante sia per i bambini sia per gli adulti che potranno approfittare per una romantica fuga di San Valentino. Inoltre, in collaborazione con il Copenhagen Light Festival che si terrà a febbraio in città, il Tivoli presenterà una serie di installazioni e giochi di luce, dalle proiezioni sulla facciata esotica del Nimb Hotel ai nuovi spettacoli di suoni e luci sul lago.

Tra i divertimenti per famiglie, invece, oltre alle montagne russe in legno risalenti al 1914 e varie altre giostre, una nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio proprio di fronte al Nimb Hotel e un igloo con giochi e attrazioni al suo interno. Tra le attività, non mancheranno inoltre laboratori creativi, un teatro per bambini e un labirinto di ghiaccio. Infine per il Carnevale, dal 10 al 18 febbraio, i bambini di tutte le età sono invitati a travestirsi e fare il pieno di dolciumi giocando alla tradizionale Katten af tønden, versione danese della nostra pentolaccia.

C'è, poi, la Lego House, inaugurata a settembre 2017: nuova attrazione nel cuore di Billund che permette di immergersi nell’universo Lego tutto l’anno. Se infatti il parco Legoland ha aperture stagionali, la Lego House accoglie appassionati e visitatori tutto l’anno, per un’esperienza immersiva e coinvolgente in uno spazio di 12.000 metri quadrati. La casa dei mattoncini presenta una serie di attrazioni a pagamento, ma anche esperienze e spazi aperti al pubblico, terrazze di gioco, un Lego Store e 3 ristoranti. Una tappa imperdibile per grandi e piccini, in particolare quest’anno in cui i famosi mattoncini compiono 60 anni.

Raggiungibile in 1 ora e mezza di treno da Copenaghen, c'è la città natale di Andersen, meta ideale per una pausa invernale in famiglia o per una romantica fuga di San Valentino, seguendo l’itinerario sulle tracce dello scrittore. A Odense, infatti, è possibile scoprire i luoghi dove Andersen è nato e cresciuto, e che hanno ispirato i suoi racconti, immergendosi in un’atmosfera da favola che affascina tanto i bambini quanto gli adulti. In attesa del nuovo museo, un progetto maestoso a cura di Kengo Kuma che verrà completato nel 2020, è stato da poco inaugurato il museo temporaneo di Andersen, che mette in mostra una raccolta dei suoi disegni e ritagli di carta, permettendo di ripercorrere la vita e le opere del famoso scrittore.

Ma Odense non è solo la città natale di Andersen. Graziosa e dinamica, questa cittadina è in continuo fermento e ha molto da offrire anche per un soggiorno di coppia. Dal quartiere culturale Brandts ai negozietti per lo shopping e i numerosi ristoranti che stanno vivacizzando sempre più la scena gourmet in città, insieme a nuovi wine bar e aree street food.