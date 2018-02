Tutti in maschera con i delfini di Zoomarine

Natale con i tuoi e Carnevale con... i delfini. Quattro giorni di apertura straordinaria per festeggiare il Carnevale con i delfini di Zoomarine. Il parco marino di Roma dedica ai bambini la festa delle maschere, promuovendo quattro giornate di eventi a tema in programma il 3, 4, 10 e 11 febbraio. I bambini che si presenteranno mascherati potranno entrare gratis al parco, mentre per gli adulti è in promozione un prezzo speciale di 8 euro. Nel parco aree tematizzate per il Carnevale e le spettacolari dimostrazioni con delfini, uccelli tropicali, foche e leoni marini. Inoltre, l’opportunità di conoscere da vicino pinguini, testuggini, fenicotteri, nonché di scoprire le affascinanti riproduzioni di dinosauri.

Le giornate a tema Carnevale saranno un piccolo antipasto della nuova stagione 2018 di Zoomarine, che sarà inaugurata il 3 marzo e terminerà il 7 gennaio 2019: una stagione più lunga di un mese rispetto al 2017 e che riserverà al pubblico ancora una serie di novità che saranno presentate nel mese di marzo. Zoomarine nella scorsa stagione ha registrato oltre 500mila presenze, ospitato 60mila studenti da tutte le scuole italiane, ha ottenuto 4 riconoscimenti internazionali, registrato 64 nascite di cuccioli di varie specie animali, inaugurato 7 nuove attrazioni e servizi per il pubblico, consolidato la partnership scientifica con 12 Università italiane e straniere.

Un anno importante, per Zoomarine, che è entrato a far parte del più prestigioso gruppo mondiale nella gestione dei delfinari, la multinazionale messicana Dolphin Discovery che gestisce 24 parchi tematici nel mondo in 9 Paesi e che annovera più di venti anni di esperienza grazie a uno staff internazionale di alto spessore tecnico d’avanguardia. Una stagione 2017 che ha generato un indotto occupazione di 450 unità lavorative e che ha rappresentato un importante volano di promozione e marketing territoriale per il litorale laziale e la stessa città di Roma. Numeri e obiettivi che l’amministratore delegato, Renato Lenzi, punta ad incrementare per il 2018. Intanto il Parco, dopo le aperture straordinarie di Carnevale e in attesa dell'inaugurazione del 3 marzo, rimane aperto in queste settimane con la formula 'Animal explorer' tutti i weekend e con le visite su prenotazione per le scuole e per i gruppi.