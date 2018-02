Copenaghen 'si accende' per un mese

Prende il via oggi, per un mese, a Copenaghen, il primo grande Festival della luce. Installazioni, attrazioni luminose e giochi di luci saranno protagonisti in circa 40 luoghi della capitale danese, da scoprire da soli o con tour guidati, sia a piedi sia in battello tra i suggestivi canali. Copenaghen è una delle capitali più buie al mondo, non solo per la sua posizione geografica, ma anche perché la città è relativamente poco illuminata rispetto alla maggior parte delle altre, avendo adottato un approccio all’illuminazione urbana contenuto. "Abbiamo creato un Festival della luce - afferma Catja Thystrup, del Copenaghen Light Festival - in un contesto di oscurità, per così dire. L'idea non è certo quella di inondare la città di luce, ma di offrire una nuova percezione della città attraverso esperienze luminose e sorprendenti nate dall'interazione della luce con gli spazi urbani e il buio dell’inverno danese".

La maggior parte delle opere d’arte del Festival della luce si trova passeggiando per le strade, i parchi o lungo il porto. Oltre cento diverse organizzazioni, artisti e designer hanno contribuito alla realizzazione delle opere, e anche la città di Copenaghen ha partecipato con una generosa donazione per finanziare il progetto. Il festival si svolgerà fino al 2 marzo, in concomitanza con numerosi altri eventi, come il Copenaghen Winter Pride, il Frost Festival e il Copenaghen Winter Jazz. Inoltre, oggi, 2 febbraio, il celebre parco divertimenti Tivoli inaugura la sua nuova stagione invernale, fino al 25 febbraio, con varie attrazioni che illumineranno i suoi giardini.

Il Festival della Luce a Copenaghen offre la possibilità a chiunque, famiglie, turisti, residenti, appassionati di cultura, di scoprire la città da un'altra prospettiva. Le installazioni luminose possono avere forme ed espressioni differenti, essere piccole e sofisticate o gigantesche e impressionanti. Nel corso dei 30 giorni del festival, saranno circa una cinquantina le opere che abbelliranno la città e il porto, alcune delle quali saranno esposte solo alcuni giorni.