San Valentino in Puglia si festeggia con Terrarancia nel paese dell’amore

Terrarancia - l’evento che racconta storia, tradizioni e tipicità di Vico del Gargano (Foggia) - sarà presentato alla Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma a fieramilanocity, lunedì 12 febbraio. A parlare della prima edizione di questa manifestazione che ruota intorno all’amore per il ‘bello’ e il ‘buono’, promuovendo turismo, enogastronomia e cultura, saranno il sindaco di Vico Del Gargano, Michele Sementino, il segretario generale di Symbola, Fabio Renzi, le organizzatrici dell’evento, Ester Fracasso e Maria Pia Liguori. “Con Terrarancia vogliamo destagionalizzare il turismo a Vico del Gargano e valorizzare la nostra cittadina fortemente legata a San Valentino”, racconta il sindaco Michele Sementino, che aggiunge: “Credo che questo evento possa far scoprire quanto di vero e autentico c’è a Vico”.

La cittadina garganica - che si è piazzata al sesto posto nella classifica delle località della Capitanata col maggior numero di presenze turistiche (la classifica è basata sui dati ufficiali elaborati dalla Regione Puglia nel Report Movimento Turistico annuale per comune, con le statistiche che si riferiscono ai flussi dell’intero 2016) - ha l’ambizione di diventare meta turistica anche durante la stagione invernale.

Dal 16 al 18 febbraio Vico del Gargano, già contraddistinta dalla bandiera arancione (è uno dei Borghi più Belli d’Italia), si vestirà a festa per celebrare San Valentino, patrono della città da 400 anni, da quando nel 1618 i vichesi lo sostituirono a San Norberto; da allora, il Santo protegge non solo gli innamorati ma soprattutto gli agrumi.

E saranno gli ornamenti originali a base di agrumi a decorare la Chiesa Matrice, il centro storico di origine medievale, le vecchie case 'a pujedd' (a schiera con scala esterna), archi, portoni e vicoli, a partire dal 'Vicolo del Bacio', stretta e pittoresca stradina simbolo del paese dell’amore, incantando i visitatori. E a colorare Vico saranno non solo gli agrumi ma anche i prodotti tipici in mostra nel villaggio enogastronomico allestito nelle strade e nei palazzi della cittadina garganica.

Non mancheranno manufatti artigianali, simbolo delle forti tradizioni presenti in paese, legate in particolare alla tessitura e alla lavorazione del legno. Ci saranno momenti culturali, mostre e laboratori del gusto, rivolti sia ai grandi che ai piccoli, che ruoteranno intorno all’arancia. Una tre giorni, dunque, che valorizza e mette in mostra l’anima di Vico, paese dal suggestivo centro storico, che merita di essere visitato durante l’intero arco dell’anno.

Terrarancia è un evento organizzato da Regione Puglia, assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Parco nazionale del Gargano, Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con Di terra di mare e RedHot, con il patrocinio di Symbola e Puglia Promozione e con la presenza del Consorzio Gargano Agrumi. “Il Gargano è famoso per l’enogastronomia, abbiamo chef degni di nota che si sono affermati e hanno portato in giro per l’Italia i nostri prodotti tipici. Terrarancia lega l’aspetto enogastronomico a quello religioso. Con questo evento abbiamo voluto regalare alla nostra cittadinanza e al Gargano una manifestazione degna del nostro Santo patrono”, spiega l’assessore alla Cultura, Raffaele Sciscio.

Ad essere protagonista dell’evento sarà proprio la cittadinanza, come traspare anche dal video promozionale, realizzato da WildRatFilm, che racconta tradizioni, storia e riti di Vico del Gargano. “I nostri eventi partono sempre dal coinvolgimento degli abitanti - afferma Ester Fracasso, organizzatrice insieme a Maria Pia Liguori di Terrarancia - perché crediamo che se loro hanno consapevolezza del luogo in cui vivono sanno anche comunicarlo. Ed è per questo che abbiamo coinvolto produttori, artigiani, associazioni e scuole del posto”.

“Nel nostro modo di operare c’è una contaminazione reciproca con il territorio”, continua Maria Pia Liguori, sottolineando come “i ragazzi che verranno coinvolti rientrano nell’alternanza scuola-lavoro e partecipano alla programmazione e alla realizzazione dell’evento”. Terrarancia va a riscoprire quanto di vero e autentico c’è a Vico del Gargano, come racconta il video che cattura non solo le bellezze del posto ma anche le mani sapienti degli artigiani capaci di creare manufatti preziosi.

Ad esaltare il ‘bello’ e il ‘buono’ di Vico del Gargano sarà non solo un convegno a tema - che vede la partecipazione di Alfredo Ricucci presidente Consorzio Gargano Agrumi, Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, Claudio Costanzucci Paolino, vicepresidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano, Leo Di Gioia, assessore all’Agricoltura Regione Puglia, e della parlamentare Colomba Mongiello - ma anche i Laboratori del Gusto, spalmati nell’arco dei tre giorni e tenuti da famosi chef del territorio come Nicola Russo, Leonardo Vescera, Domenico Cilenti, Nazario Biscotti e Peppe Zullo, che declineranno una serie di pietanze utilizzando l’arancia.

A Terrarancia sarà presente anche la ‘Birra bianca del Gargano’ realizzata da Vincenzo Ottaviano de 'Il Trabucco da Mimì', una birra aromatizzata alle arance che rappresenta l’essenza del territorio, grazie anche all’aggiunta dei fiori d’arancio. Dal 16 al 18 febbraio, quindi, Vico del Gargano attende turisti e visitatori affamati di sapere e conoscenza. Un villaggio gastronomico con artigiani, produttori e cibi di strada sarà allestito nelle piazze e nei palazzi della città. Ci saranno laboratori dedicati ai bambini con letture animate e ‘merende all’arancia’, per far riscoprire anche ai più piccoli il ‘buono’ e il ‘bello’.

La musica invaderà i vicoli con ‘Il Duo Novembre e le ragazze’ - dove le ragazze sono signore che vanno dai 70 agli oltre 80 anni - e con gli allievi del Liceo ‘P. Virgilio Marone’. Le donne e le ragazze dell’Associazione ‘Auser nuova vita’ allestiranno il centro storico con oggetti di arredo urbano realizzati all’uncinetto con buste colorate riciclate. Alessio Giannone, alias Pinuccio di Striscia la notizia, presenterà il suo libro ‘TrumpAdvisor’ che racconta la Puglia partendo proprio dal Gargano, mentre Marco Lepore e Isabella Ferrante riempiranno gli occhi di colore con la mostra a fumetti dal titolo ‘Color d’arancio, color d’amore’.

Terrarancia si concluderà con il ‘Premio San Valentino 2018’, iniziativa volta a dare un riconoscimento a ‘Il Bello e il Buono della nostra Terra’. Durante i tre giorni sarà inoltre possibile prenotare visite guidate ai siti di interesse culturale di Vico del Gargano e visitare la mostra fotografica 'Vico, il Paese dell’Amore' a cura di Potito Gasparrini (presso il Palazzo della Bella).