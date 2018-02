Sud e nuove imprese, collaborazione Anci-Invitalia

Sostenere la nascita di nuove imprese innovative promosse da giovani e donne, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, avvalendosi in primo luogo delle opportunità offerte dal programma "Resto al Sud", la misura rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E’ l’obiettivo della collaborazione strategica avviata da Anci e Invitalia e sancita in un protocollo firmato oggi a Roma nella sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Per effetto dell’accordo, verrà avviato un programma comune di azioni di informazione, promozione e accompagnamento imprenditoriale, valorizzando gli incentivi gestiti da Invitalia. Invitalia garantirà la diffusione di tutte le informazioni necessarie ai Comuni italiani, anche attraverso incontri specifici, formazione, supporto e accompagnamento all’attuazione dei progetti. Sarà compito specifico di Anci, invece, quello di sensibilizzare gli stessi Comuni a informare i giovani del proprio territorio sulle opportunità offerte da "Resto al Sud".

Un gruppo di lavoro specifico, infine, si occuperà di monitorare e coordinare le azioni e individuare eventuali ulteriori iniziative. Secondo il presidente dell’Anci Antonio Decaro "intervenire sul gap che tiene ancora il Mezzogiorno ben lontano dal resto del Paese è una priorità. Ce lo siamo sentiti dire un milione di volte. Ma questa volta ce lo diciamo per completare la frase con uno spirito diverso: noi sindaci, i Comuni italiani tutti, siamo al lavoro con il governo perché davvero le risorse, le misure, le intenzioni si trasformino in possibilità, in opportunità per chi vive al Sud e vuole restarci". "Per chi, anche nel panorama non semplice del Mezzogiorno, vive il particolare svantaggio di affacciarsi con meno certezze del passato sul mercato lavorativo: i giovani – sottolinea Decaro - Resto al Sud è questo: un sistema di agevolazioni per cittadini tra i 18 e i 35 anni di sei regioni meridionali, che investe sulle loro creatività e sulla sensibilità all’innovazione".

"L’Anci – continua - si propone come partner che responsabilmente, consapevole della forza di rappresentare tutti i Comuni informerà, solleciterà, accompagnerà all’attuazione della misura. Noi sindaci possiamo farlo. L’abbiamo dimostrato: a Milano, dove dalle misure ‘Risorse in periferia’, ‘Welcome business’, ‘Tira su la cler’ e ‘Startupper’ sono nate 157 start up innovative; a Cosenza con le residenze per giovani artisti ‘Bocs art’; a Napoli con i giardini condivisi e l'agricoltura sociale di Gardenet; a Perugia, con le attività di tutoring e mentoring delle Officine Fratti; a Bari, con due programmi, ‘Ba29’ e ‘Urbis’, che investono tre milioni per attivare tirocini e creare soggetti che operino nel privato sociale in periferia. La mancanza di lavoro crea insicurezza e l’insicurezza sfiducia. Avvertiamo quindi il tema del lavoro e del lavoro giovanile e delle donne in particolare, come una grande responsabilità. Con la firma di questo protocollo, oggi, noi sindaci ce ne assumiamo un pezzo".

"Tra le principali novità di ‘Resto al Sud’ c’è anche la costruzione di una rete di soggetti pubblici accreditati che supportano la promozione dell’incentivo e la sua divulgazione fino alle case dei giovani meridionali – dichiara l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri – una rete che sosterrà Invitalia nei momenti di incontro e di confronto sul territorio, accompagnando i giovani nell’elaborazione dei business plan, senza chiedere, per questa attività, alcun corrispettivo. Siamo perciò particolarmente riconoscenti al presidente Decaro per averci dato la possibilità, a meno di un mese dall’avvio dell’incentivo fortemente voluto dal ministro Claudio De Vincenti, di essere qui per firmare questo importante accordo".

Per il ministro De Vincenti "il protocollo siglato oggi rappresenta un ulteriore importante tassello per far conoscere ad un numero sempre maggiore di giovani le opportunità offerte dalla misura Resto al Sud". A circa tre settimane dall’apertura dello "sportello" web, sono 5.143 le domande presentate o in compilazione per "Resto al Sud". I progetti finora ricevuti da Invitalia sono 875, la loro valutazione è in corso in base all’ordine cronologico di arrivo. Entro il 15 febbraio saranno approvate le prime iniziative. Le proposte di nuove imprese presentate prevedono investimenti per 56,3 milioni di euro, con richieste di agevolazioni per 26,5 milioni e la creazione di 3.201 nuovi posti di lavoro.