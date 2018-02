Piemonte, arriva il Tribunale arbitrale per l'Impresa il lavoro e lo sport

Anche in Piemonte la giustizia torna a farsi prossimità al cittadino. Venerdì 23 febbraio, alle ore 18, presso gli uffici di via Caprera 28, a Torino, si terrà l’inaugurazione della delegazione provinciale del Tribunale arbitrale per l’Impresa, il lavoro e lo sport. Chiamato a presiedere la delegazione regionale del Tribunale Francesco D’Alessandro, imprenditore consulente e corrispondente diplomatico, da sempre a sostegno della piccola e media impresa del territorio.

"L'idea del tribunale arbitrale, suggerita da noti cattedratici milanesi, è stata da me completata -spiega a Labitalia Franco Antonio Pinardi, presidente nazionale - portando l'ufficio che ha il compito di scegliere il giudice arbitro in mano a una commissione composta da giudici tributari e di pace in servizio, in modo che essi, oltre a rappresentare un collegamento indiretto con la giustizia, possano garantire la terzietà di giudizio e la scelta di un giudice arbitro, assolutamente competente rispetto alla materie che deve giudicare".

E' un giudizio di primo grado a tutti gli effetti, che si sostituisce al primo grado del Tribunale ordinario divenendo immediatamente esecutivo, avverso cui si può opporre, come nel giudizio ordinario, ricorso in Corte d’Appello. Una giustizia, semplice, immediata ed efficiente che può garantire la certezza del diritto nelle controversie contrattuali, stanando chi si nasconde dietro le ben note lungaggini della giustizia ordinaria.