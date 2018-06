Assoviaggi: in crescita prenotazioni estive di turisti italiani, anche all'estero

"Un'estate all'insegna dei viaggi che mette un bel segno più al settore turismo per gli italiani". A dirlo, in un'intervista a Labitalia, Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi, Associazione italiana agenzia di viaggi e turismo. "Per l'estate 2018 -spiega- registriamo un andamento positivo in tutte le aree del Paese. Le località balneari, in particolare, registrano l'86% dell'occupabilità delle camere".

"I dati -afferma- emergono dalla analisi della disponibilità di camere sui vari portali delle ota, online travel agencies. Le punte più elevate ci sono per le località balneari e le città d’arte e cultura del paese. La tendenza positiva della domanda turistica è attesa in tutte le aree del Paese, con valori percentuali più alti nel Nord-Est e nel Nord-Ovest e il Centro Italia. In generale -chiarisce Rebecchi- le prenotazioni sono un ottimo presupposto per la riuscita della stagione estiva. Gli italiani che, invece, sono orientati all'acquisto di pacchetti viaggi verso l'esteri registrano un trend in crescita, pari a un +5%".

"Le mete estere -continua il presidente di Assoviaggi- scelte dagli italiani sono Canarie, Grecia, Spagna. Per chi decide di andare ancora più lontano sceglie l'Oceano Indiano con Zanzibar e Maldive e gli Stati Uniti. La novità di quest'anno -sottolinea Gianni Rebecchi- è la ripresa delle prenotazioni in Egitto. Dopo una pausa, dovuta agli effetti del terrorismo, si assiste a una netta ripresa della scelta di questa meta. Si torna a puntare su Marsa Alam, località balneare egiziana sul Mar Rosso rinomata per le spiagge di sabbia e per le barriere coralline".