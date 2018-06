Più sereni e produttivi con il cane in ufficio

Molti hanno la foto sullo screen saver o sul telefonino, ma vorrebbero averlo più vicino: l'amico a 4 zampe non si dimentica quando siamo al lavoro e ora un sondaggio condotto da Petpassion, la community italiana dei pet lovers powered by Purina, dimostra che con Fido o Charlie in ufficio l'atmosfera è più serena e rilassata, la produttività migliora e la felicità è contagiosa. L'inchiesta è stata fatta in occasione della Giornata mondiale del cane in ufficio, che si celebra il 22 giugno.

Con grande entusiasmo e spirito di partecipazione, i proprietari di cani si sono fatti portavoce dei grandi benefici derivanti dalla presenza dei pet in ufficio tra scrivanie e sale riunioni. Il 34,5% di loro ha infatti dichiarato di andare in ufficio in compagnia dell’amico a quattro zampe, e di questi il 26% lo fa spesso. Il 70% di chi invece non porta il pet nei luoghi di lavoro, si dichiara favorevole a questo tipo di iniziative.

Per quella fortunata percentuale (34,5%) di pet lovers che inizia la giornata lavorativa insieme all’amato amico a quattro zampe, i benefici sono evidenti: più del 50% di questi dichiara di lavorare e stare meglio, in un clima più sereno. Il resto degli intervistati sottolinea anche una maggiore serenità dei pets che non rimangono in casa soli (16,6%) e godono della compagnia del loro proprietario (31%).

E quel 65,5% di pet lovers che invece non porta il cane in ufficio? Di questi è il 41,5% a confermare che gli uffici nei quali operano rappresentano un reale impedimento. Purina offre le proprie competenze e la propria esperienza a quelle realtà lavorative che non percepiscono ancora i vantaggi derivanti da questo tipo di benefit aziendale.

Purina - che dal 2014 consente alle proprie persone di poter lavorare tutti i giorni in compagnia del proprio amico a quattro zampe - crede fortemente che la presenza dei cani in ufficio possa aumentare la produttività e migliorare la relazione tra colleghi ed è per questo che lo scorso anno ha annunciato la nascita della Pets at Work Alliance.

"Siamo convinti -ha commentato Marco Travaglia, direttore generale di Purina Sud Europa- che quando i pet e le persone che li amano stanno insieme, la vita si arricchisca. Per questo mettiamo la nostra esperienza e la nostra consulenza gratuita a disposizione delle aziende che vogliono diventare pet friendly e ricevere consigli e suggerimenti utili per avviarle con successo. Su questi presupposti è nata la 'Pets at Work Alliance', iniziativa che mira a crescere e coinvolgere sempre più aziende in tutta Europa, con l’obiettivo di portare benefici ai dipendenti, alle aziende, e agli animali".