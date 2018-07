Domani II Rapporto benessere e qualità dei lavoratori in somministrazione

Si presenta domani a Roma presso il Cnel (Sala del Parlamentino, 9:30- 13:00), il "Secondo rapporto sul benessere e sulla qualità lavorativa dei lavoratori in somministrazione" realizzato dall’Osservatorio E.Bi.Temp, l'Ente Bilaterale nazionale che eroga servizi e prestazioni di Welfare ai lavoratori in somministrazione, in collaborazione con le Università Federico II e Parthenope di Napoli.

È prevista la partecipazione del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio (in attesa di conferma definitiva). Dopo la presentazione della giornata da parte di Agostino Di Maio, coordinatore Osservatorio Nazionale E.Bi.Temp, seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte il presidente Inapp Stefano Sacchi, il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo, il segretario generale aggiunto Cisl, Luigi Sbarra, il segretario generale NIdiL Cgil Claudio Treves e il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza.

Il Rapporto sarà illustrato da Stefano Consiglio, Università Federico II di Napoli, e Luigi Moschera, Università Parthenope di Napoli.