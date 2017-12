Lineapelle Milano, giro affari superiore ai 150 mld

Lineapelle Milano, la più importante rassegna fieristica internazionale per l’area pelle, rappresenta un giro d’affari complessivo superiore ai 150 miliardi di dollari. Chiuso un 2017 all'insegna della crescita e del consolidamento della propria leadership internazionale, Lineapelle è pronta ad affrontare di slancio il 2018. Il nuovo anno si apre con il doppio appuntamento delle preview di Londra e New York e dell'attesa per l'evento clou di febbraio: Lineapelle Milano, la cui edizione numero 94 è in programma dal 20 al 22 febbraio a Fieramilano Rho. L’evento clou per l’area pelle globale sarà Lineapelle94, che si svolgerà a Milano (Fieramilano Rho) dal 20 al 22 febbraio per la quale è già stato raggiunto il numero degli espositori (nell’edizione del febbraio 2017 furono 1198, per circa 21.800 presenze).

Lineapelle London si svolgerà martedì 23 febbraio nella consueta sede dell’Ham Yard Hotel. Atmosfera trendy e informale per un esclusivo evento di nicchia che permette a oltre 50 espositori di fascia top (concerie, accessori e componenti, tessuti e sintetici) di proporre il loro work in progress stilistico a una platea di visitatori molto stimolante: non solo buyer e uffici stile di grandi brand britannici, ma anche designer e stilisti emergenti, tipici rappresentanti del fermento creativo di Londra. Lineapelle London proporrà anche il tradizionale seminario stilistico, a cura del suo Comitato Moda, durante il quale saranno approfonditi i trend per la stagione estiva 2019, raccolti sotto il mood di riferimento Empathy.

La settimana successiva, nella grande mela, sarà la volta di Lineapelle New York, manifestazione che conferma la propria dimensione di riferimento fieristico d’alta gamma per il mercato nordamericano. In programma mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, Lineapelle New York ospita 120 espositori, in netta crescita rispetto all’edizione di un anno fa. Un numero che, come accaduto lo scorso luglio, ha richiesto di ampliare la superficie espositiva presso il Metropolitan Pavilion. Tre i seminari stilistici in agenda (2 il primo giorno, uno il secondo), affiancati da uno workshop tecnico di analisi e approfondimento sul 'materiale pelle'. Lineapelle, inoltre, conferma la sua attenzione social, lanciando, come nelle ultime due edizioni, l’hashtag di riferimento #lineapelle94.