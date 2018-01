Rinaldini Pastry porta l'alta pasticceria artigianale nel mondo

Il maestro pasticcere Roberto Rinaldini e l’imprenditrice Micaela Dionigi, riminesi doc, hanno unito i loro talenti nella Rinaldini Pastry Spa: l'alta pasticceria, insieme ai sapori della loro terra proposti in stile gourmet, arriveranno ai palati di tutto il mondo. L'eccellenza del food, il valore dell'artigianalità, la capacità tecnica, creativa e imprenditoriale troveranno nella nuova sede produttiva di Rimini (3.600 mq) la base di un grande progetto industriale e finanziario in un settore in cui il nostro Paese è da sempre competitivo.

"Le previsioni di crescita aziendale della Rinaldini Pastry Spa - sottolinea una nota - prospettano un fatturato superiore a 15 milioni di euro entro il 2020, e un fatturato al 2022 di 25 milioni di euro. L’ambizione è continuare ad espandersi per creare un nuovo format riconoscibile e inconfondibile con 30 nuove aperture dirette e indirette, nelle principali città italiane e nelle capitali europee. Un anno, quello del 2018, ricco di novità, a partire dall’opening store programmato a Milano in primavera, in via Santa Margherita, di fronte al Teatro Alla Scala.

Micaela Dionigi, presidente Gruppo Società Gas Rimini ed esperta nella fase di consolidamento e costruzione delle aziende sui mercati finanziari, è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida nel mondo della pasticceria artigianale. Con una politica di gestione aziendale basata su una forte connotazione etica e sociale, focalizzata sulla qualità del servizio e su uno sviluppo imprenditoriale sostenibile.

"Il sociale - spiega l’imprenditrice - ci ha fatto incontrare e per alcuni anni abbiamo portato avanti un progetto a sostegno dell’oncoematologia pediatrica; nel conoscerci ho apprezzato il talento e le idee innovative del maestro Rinaldini ed è stato per me naturale convergere in un progetto comune che ci ha trovato in sintonia; in pochi mesi, grazie anche al contributo del nostro consulente strategico Mario Esposito, siamo riusciti a definire un piano industriale che mi ha pienamente convinto, consentendomi di diversificare rispetto al core business dell’energia e dell’efficienza energetica in un settore più seducente e non necessariamente meno profittevole come quello della pasticceria e del food in generale".

L’investimento iniziale sarà di oltre 6 milioni di euro con l’ambizione di raggiungere nel breve e medio periodo i primi obiettivi. Mario Esposito, manager esperto di logiche distributive con particolare focus sui canali retail e franchising, che ha operato come senior manager ricoprendo ruoli crescenti sino alla direzione generale e presidenza dei più importati gruppi operanti nei settori del food, fashion, furniture, cosmetic & healthcare, è il consulente strategico del progetto e ha curato lo sviluppo del piano aziendale.

"La Rinaldini Pastry Spa - sottolinea - nasce da una vera e propria riorganizzazione aziendale: il progetto è stato studiato da un team sinergico di operational retailer, advisor finanziari, supply chain manager, esperti del settore food & beverage. Questo ci ha permesso di strutturare al meglio non solo il progetto stesso, ma anche la pianificazione della gestione futura e del set up di tutti i punti vendita che verranno aperti".

Considerato un enfant prodige della pasticceria, grazie alla sua carriera che in pochi anni lo ha reso ambasciatore dell’alta pasticceria artigianale italiana nel mondo, conosciuto da tutti come il pasticcere della tv, Roberto Rinaldini, classe 1977, si appresta, dunque, a rivoluzionare il mondo dolciario grazie anche al supporto di questo team di esperti.

Oggi Rinaldini è presidente dei Pastry Events, consulente per il Sigep di Rimini (il Salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale), ideatore della Juniores Pastry World Cup, campionato mondiale di giovani pasticceri under 23, e di Pastry Queen, campionato mondiale femminile di pasticceria, nonché di The Star of Sugar, campionato internazionale dell’arte dello zucchero, e The Star of Chocolate, concorso internazionale di cioccolateria. E’ inoltre riconosciuto tra i 100 migliori pasticceri del mondo dalla prestigiosa Associazione internazionale relais dessert. I 'Rinaldini Shop', pasticcerie-gioiello, sono moderne boutique del gusto.

I dolci, protagonisti in ogni tipo di declinazione, rappresentano la pasticceria artigianale italiana: dai Macaral, macaron proposti in una ricca tavolozza di gusti e colori, alle iconiche torte sartoriali, alla confetteria e la pralineria, fino ai i panettoni. "E’ la naturale evoluzione della mia attività: avevo bisogno di una società strutturata - racconta il maestro pasticcere - che mi permettesse di raggiungere le mete che mi sono prefissato. La priorità era e resta quella di offrire ai clienti un prodotto di qualità superiore con il valore aggiunto della mia ricerca creativa".