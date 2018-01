Pelle sempre più protagonista della moda maschile

Pelle sempre più protagonista nella moda maschile. A Pitti Immagine Uomo 93, che chiude domani a Firenze, alla Fortezza da Basso, tante le novità tra accessori, calzatura e abbigliamento. A presentare le più significative è un report de laconceria.it, portale web di riferimento per l'area pelle italiana, espressione digitale del settimanale 'La Conceria', da 125 anni strumento di informazione e promozione promosso dall'industria conciaria italiana. 'La Conceria' è un unicum come media che racconta un settore dal 1893.

I pellami (in particolare quelli pregiati ed esotici) fanno la parte del leone. Vengono utilizzati per realizzare scarpe, borse, abbigliamento, ma anche esclusivi cinturini, aste e astucci per occhiali e perfino gioielli. E non solo dai marchi più famosi. (fotogallery)

Per le scarpe, il brand Fanga utilizza vitelli francesi e alligatore del Mississippi, rigorosamente patinati a mano; il vitello rovesciato, la pelle di razza e il lizard. Anche un brand sportivo come Mizuno, che utilizza stampa 3D con logo a rilievo, non può fare a meno della pelle.

Per le borse, Afar realizza borsoni, cartelle, zaini e astucci in pelle e corno di Zebù; Giosa Milano punta sulla pelle di coccodrillo e Eastpak ha in collezione zaini in pelle nella linea Leather Special e Leather Suede. Per l’abbigliamento, il brand francese Archives presenta una collezione di 12 leather jacket e coat firmati Jérémy Schimmel e realizzati con pellami ricchi di storia. James Grose, brand del Regno Unito, propone una collezione luxury di giacche in pelle da biker puntando sull’esclusività dei pellami. Per l’occhialeria, Boca MMXII presenta cinturini e montature realizzati grazie all’intreccio del pellame eseguito a mano.

Dalla Spagna Aizea propone travel bag, piccola pelletteria, sneaker e cinture declinate in preziosi pellami come alligatore, pitone o vitellino. Per gli accessori, Ammoment, brand che arriva da Bangkok, presenta una collezione luxury di accessori realizzati con pellami esotici e ultra preziosi, tra tutti in coccodrillo del Nilo.

Dal Giappone arrivano Beaugrand di Ikeda Kohgei con una collezione di borse in coccodrillo e Backlash, del designer Isamu Katayama, appassionato della pelle, con giacche, scarpe e accessori indossati da Lenny Kravitz e Liam Gallagher. Infine nella gioielleria, il marchio toscano Goti mixa i gioielli ai pellami.