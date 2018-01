Al via Vicenzaoro: si risveglia la gioielleria mondiale, +14% nel 2017

Un 2017 in ripresa per la gioielleria made in Italy. Secondo l’Osservatorio sul settore orafo-gioielliero del Dipartimento di Business Strategy di Italian Exhibition Group, che dal 19 gennaio manda in scena Vicenzaoro January, i primi 9 mesi del 2017 mostrano per il settore orafo in Italia tassi in incremento sia per quanto riguarda la produzione che il fatturato. L’indice medio di fatturato totale del settore aumenta del 6,2% nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, con +2% a livello nazionale e una punta dell’8,2% per quanto riguarda le vendite estere. Mentre per quanto riguarda la produzione l’indice medio sale del 13% rispetto allo stesso periodo del 2016.

In valore assoluto, il fatturato italiano derivante dalle esportazioni sfiora a settembre 2017 quota 5,2 miliardi di euro (5,176 miliardi di euro) pari a un +13% in valore, considerando nei primi 9 mesi un prezzo medio dell’oro sostanzialmente simile a quello del 2016. In valore le esportazioni del 2017 superano quelle del 2015.

Il risveglio della gioielleria in oro a livello mondiale è da attribuirsi principalmente alla ripartenza dei consumi in India, Russia e Usa. Gli ultimi due, in particolare, molto importanti per la gioielleria made in Italy, che si inserisce in questo scenario con tassi interessanti, soprattutto per quanto riguarda il mercato statunitense.

In Usa l’andamento della domanda di gioielli e bijoux made in Italy nei primi nove mesi del 2017 sale del 21% in valore. Bene anche l’Europa, dove si registra una crescita in controtendenza rispetto all’andamento globale. In Francia l’export di italiano sale nei primi nove mesi del 44%, +14% Germania e +22% in Spagna. Sempre considerando l’aggregato gioielleria e bijoux, in Russia i gioielli italiani segnalano fatturati in aumento di oltre il 12%. A livello di distretti, Alessandria nei primi nove mesi del 2017 è il distretto con l’esportazione più alta, con un valore del fatturato a 1,5 miliardi di euro. Segue il distretto aretino, con un export a 1,4 miliardi, e quello Vicentino, a circa 1 miliardo di euro.

Vicenzaoro - The jewellery boutique show è il più grande Salone europeo dedicato all’oreficeria e alla gioielleria, è un vero e proprio business hub per il settore, capace di promuovere l’incontro tra gli attori più autorevoli del mondo orafo e della gioielleria. È una piattaforma internazionale che rappresenta l’accesso principale ai mercati europei, di area russa e del Medio Oriente, rappresenta il Salone di eccellenza per sviluppare affari e consolidare le relazioni. Con appuntamenti durante tutto l’anno, è il punto di riferimento per il settore e si posiziona come osservatorio privilegiato, luogo dove si esprimono le nuove tendenze, gli stili e il design.

Sono più di 4.500 le aziende coinvolte nel Sistema Vicenzaoro, di cui il 35% estere, più di 96mila sono i visitatori che provengono da oltre 130 paesi del mondo e 3.800 i top buyer ospitati, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e Ice Agenzia. Vicenzaoro - The jewellery boutique show organizza 5 Saloni nel mondo ed è presente a 10 appuntamenti tra i più prestigiosi a livello internazionale. Nel 2018 andrà in scena a Vicenza, Hong Kong, Arezzo, Las Vegas, Dubai, Mumbai.