A Eataly Roma un festival dedicato alle tante forme della carbonara

Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, Eataly Roma rende omaggio alla carbonara, uno dei più celebri piatti della tradizione romana. Numerose le degustazioni, gli show cooking, gli incontri didattici e le proposte gastronomiche tradizionali e originali che animeranno lo store nel corso del 'Festival della carbonara'. Un appuntamento per far conoscere a tutti i food lovers le tante interpretazioni e rivisitazioni del piatto tipico romano.

Al terzo piano di Eataly si potranno degustare i rigatoni alla carbonara di Flavio al Velavevodetto e gli spaghettoni alla carbonara dell’Osteria Fratelli Mori, versioni classiche e intramontabili della cucina romana. Il ristorante di Frascati Belvedere dal 1933 propone i ravioli con ripieno di carbonara e Livello1 la carbonara con i ricci, una versione marinara della carbonara.

Non solo pasta. Food on the Road farà il maritozzetto alla carbonara di tuorlo d’uovo a 70 gradi e l’uovo alla carbonara con crema di pecorino, mentre MetroPizza preparerà il supplì alla carbonara e il supplì cacio pepe. Da Mozao si potrà assaggiare la carbonara nella variante gnocco fritto con guanciale e salsa con uovo, pecorino e pepe e la gricia ‘Gnocco fritto con guanciale, crema di pecorino e pepe’. Immancabile la proposta senza glutine realizzata per l’occasione da Mind-Cibo per la mente: CarboThai, ‘Uova, guanciale e pecorino, lemongrasse, foglie di kaffir lime e galanga’. Dulcis in fundo la monoporzione di tiramisù, ricotta, visciola e cioccolato e ancora mela e bavarese alla cannella de La Pasticceria Nero Vaniglia.

In abbinamento a tutte le proposte della carbonara le birre della Birreria Turbacci e del Birrificio Ortyx ma anche i vini dell'Enoteca di Eataly. Ampio spazio sarà riservato agli incontri culinari e agli show cooking. Venerdì 19 gennaio, dalle ore 19 alle 20,30, appuntamento con 'Carbonara, come si fa?': Luigi Marchitelli, lo chef della didattica di Eataly Roma, preparerà in diretta due ricette simbolo della tradizione: la carbonara classica e la frittata di pasta alla carbonara che verranno degustate a fine lezione con un calice di vino in abbinamento.

La carbonara ‘classica’ e ‘creativa’ sarà oggetto della competizione aperta al pubblico che si terrà domenica 21 gennaio, dalle ore 16 alle 18. I partecipanti al 'Campionato della carbonara', organizzato in collaborazione con il Carbonara Club, dovranno preparare un piatto per 4 persone e una giuria di chef e intenditori decreterà il vincitore. Anche i bimbi dai 5 agli 11 anni si cimenteranno con la carbonara nel laboratorio diretto da Rossella Nalin, 'La carbonara in raviolo', previsto per domenica 21 gennaio, dalle ore 11 alle 12,30.

In occasione del 'Festival della carbonara', venerdì 19 gennaio, dalle ore 19 alle 20, Flavio al Velavevodetto presenterà il libro 'L'oste della porta accanto - Racconti e ricette di Flavio tra i cocci di Testaccio', a cura di Dario Torromeo e Flavio de Maio (Absolutely Free Editore, ottobre 2017). A seguire, dalle 20 alle 21, incontro con Francesca Rocchi, docente per Eataly di Storia dell’alimentazione, per parlare di 'Carbonara: origini e ingredienti'.