Nel 2018 2 nuovi locali a Milano e in Bahrain per chef Perbellini

Lo chef Giancarlo Perbellini conferma ancora una volta la sua vocazione all’imprenditorialità, che lo vede protagonista del lancio, nel 2018, di due nuovi locali: a Milano, in zona Brera, 'Locanda Perbellini', il primo di una collezione di bistrot di tendenza con il suo nome; il secondo, a Manama, capitale del Bahrain, 'La Pergola - Giancarlo Perbellini', che si candida a diventare il top dei ristoranti italiani in medio oriente. I nuovi ristoranti si aggiungono agli otto che già gravitano nella sua galassia: 'Casa Perbellini', 'Locanda 4Cuochi', 'Tapasotto', 'Capitan della Cittadella', 'Du de Cope' e 'La Dolce Locanda' a Verona, 'Il Dopolavoro' a Venezia e 'La Locanda' a Hong Kong.

"Abbiniamo la semplicità e la genuinità dei piatti classici della trattoria italiana alla massima attenzione per la qualità delle materie prime, puntando sulla freschezza degli ingredienti e sulla rivisitazione contemporanea che vale anche nell’impiattamento”, afferma Giancarlo Perbellini, maître à penser della cucina italiana, recentemente insignito del primo premio nella categoria diversificazione ai Foodcommunity Awards.

"Seguirò la partenza di ciascun ristorante - continua lo chef - per passare la mano, mantenendone la supervisione, aduna squadra di giovani professionisti. Puntiamo a un pubblico trasversale: nel mio ristorante stellato 'Casa Perbellini', a Verona, arrivano gourmet, appassionati e uomini d’affari. A Milano e in Bahrain ci rivolgiamo a un pubblico naturalmente diverso, con un’offerta enogastronomica commisurata alle due realtà in termini di piatti proposti e di costi".

E Perbellini si sofferma sul significato personale e professionale di questa nuova sfida: “Il mio sogno è quello di far arrivare al maggior numero di persone possibile una nuova interpretazione della cucina tradizionale italiana, la mia, sia nel modo di impiattare che nel gusto, volendo preservare quest’ultimo con grandissimo rigore. Perciò, vogliamo proporre ricette di tutte le regioni e soprattutto legate alla stagionalità, ad esempio prodotti freschi come le puntarelle e i carciofi che serviremo unicamente nei mesi invernali”.

“Faremo solo qualche eccezione - puntualizza lo chef - per quanto riguarda dei must che ci vengono richiesti durante tutto l’anno, come nel caso delle melanzane alla parmigiana, non più cotte in placca come da tradizione ma fritte al momento e abbinate a mozzarella di bufala fresca e pomodoro confit".

"Altri cavalli di battaglia che non mancheranno mai nei nostri locali - conclude - sono il pollo con le patate, che prevede la coscia disossata e cotta sulla plancia per renderne la pelle croccante abbinata a una spuma di patate al rosmarino, la carbonara e gli spaghetti con le vongole”.