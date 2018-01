Al via Romasposa, ecco gli abiti top

Top e gonna per sposarsi. Questa una delle proposte emergenti a RomaSposa, che da domani, giovedì 18 gennaio, a domenica 21, a La Nuvola di Fuksas conferma l'appuntamento 'matrimoniale' con quattro giorni dedicati al wedding con le soluzioni dei maggiori esperti del settore. La manifestazione arricchita dall’area Wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, è l’occasione imperdibile per ricevere consigli e fugare dubbi sulle nozze, dal look al galateo. Oltre alle tante proposte visibili tra gli stand ancora più spazio quest’anno è dedicato alle sfilate, sempre seguitissime e apprezzate, con un’agenda fitta e appuntamenti in passerella ogni ora. Pizzi e tessuti pregiati danzano tra luci ed effetti scenici sempre nuovi, un calendario che cattura i visitatori tra spettacolo e stupore: sono più di 1000 gli abiti che sfileranno in passerella, con proposte per la sposa, lo sposo e da cerimonia.

Per la sposa che vuole essere sempre impeccabile e perfetta in ogni situazione, un concetto fresco e moderno è quello degli innovativi completi 'due pezzi' giocati sull’abbinamento, inedito per la sposa, del binomio chic top + gonna. Nel classico bianco o in una studiata palette di acromatici e delicate tinte cipriate o pastello, adatte a qualsiasi tipo di matrimonio, a tutte le età, lungo le diverse latitudini del globo e a qualsiasi ora. Dall’impeccabile costruzione sartoriale ecco prender vita la 'bridal suiting', articolata in raffinati tailleur e completi pantalone, o blazer tuxedo più gonna.

Oltre a proposte più contemporanee e nuove, largo agli abiti bianchi dal glam tradizionale arricchiti da accessori, come veli e velette, o preziosi headpieces e romantiche acconciature decoro, realizzate artigianalmente secondo gli antichi mestieri della modisteria. La tradizione però si rinnova con pezzi caratterizzati da un twist nuovo, tra fiocchi, fiori, piume e guarnizioni plumetis. Spazio al romanticismo e l’abito si fa subito elegante e sobrio per la sposa che nel 2018 è guidata da uno spirito leggero, sognante ma prezioso allo stesso tempo. Pizzi francesi delicati in seta prendono vita con dettagli preziosi e sempre unici grazie all’eleganza dell’artigianalità. La scelta di code importanti e scollature femminili dona al capo femminilità e allo stesso tempo romanticismo. L’utilizzo di sete quali mikado, organze, charmes e georgette, donano raffinatezza agli abiti con freschezza nella linea.

Per la sposa che vuole sorprendere una soluzione audace è invece l’abito ispirato al mondo circense: si alza così il sipario sul giorno delle nozze, in un’atmosfera magica e originale, con corpetti decorati, ampie scollature sulla schiena e sul décolleté, uno spettacolo di artigianalità in cui sono i tessuti ricercati e le trasparenze a catturare l’attenzione. Mai completamente abbandonati nel cassetto dei ricordi sono i guanti, accessori dal gusto bon ton, protagonisti fra le tendenze 2018 dopo molti anni. Di pizzo e finemente curati nella forma, è il ricamo completamente eseguito a mano a donare a ogni pezzo la sua esclusiva preziosità.

Sempre più attenzione per lo sposo con novità in fatto di look, classico e moderno che si intersecano per creare uno stile unico e incisivo, caratterizzato dalla realizzazione personalizzata e su misura. Massima cura al dettaglio e ai tessuti come cotone, lana e cashmere pettinato che fanno da sfondo ad accessori di altissima qualità quali bottoni di corozo e fodere made in Italy.

Il trucco per un reportage matrimoniale da favola (ma senza rimorsi verso amici e parenti) è la giusta scelta della location per cerimonia e ricevimento. Sempre più sono infatti gli sposi che preferiscono realizzare il servizio fotografico direttamente nei giardini o tra le mura delle strutture scelte per festeggiare, evitando così ai propri ospiti attese interminabili.

Il matrimonio richiede una vera e propria regia e spesso, perché tutto avvenga nelle modalità attese e nei tempi giusti, è bene ricorrere all’aiuto di un wedding planner nella scelta di tutti i dettagli che possano rendere il giorno delle nozze un ricordo magico. E perché i festeggiamenti siano impeccabili gli ospiti saranno accolti da kit di benvenuto (o sopravvivenza): ventagli, salviette, scarpette di ricambio, caramelle, bolle di sapone: mille combinazioni per realizzare delle strepitose e utili wedding bags da donare a tutti i presenti.

Tra le proposte in mostra a RomaSposa 2018, torna lo stile boho-chic che strizza l’occhio al passato con materiali di riciclo per allestimenti e decorazioni. Quanto alla location l’attenzione si posa su ricevimenti 'open air' alla ricerca di atmosfere magiche, fuori dalle regole del tempo, in perfetto stile naif-chic dove gli allestimenti esaltano la bellezza della natura. Largo alla fantasia nella scelta della mise en place: tovaglie non lavorate di tessuti naturali e centrotavola bucolici saranno un must. Sì, quindi, a materiali naturali come legno, ferro battuto, rami e fiori di campo.

Dal laboratorio creativo di ceramiche d'arte, ecco nascere lavorazioni fatte a mano che spaziano tra forme e colori, regalando unicità al ricordo del matrimonio. Miniature su tela e acquerelli riproducono i luoghi che ospitano la cerimonia e il ricevimento, scorci suggestivi della chiesa e della location, rifiniti con cornici lavorate a mano o presentati su mini cavalletti, per rivivere nel tempo le emozioni del giorno più bello.