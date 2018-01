Good Design award, all'italiana Olimpia Splendid

Olimpia Splendid tiene alta la bandiera del design italiano al Good Design award, il premio internazionale di industrial design assegnato ogni anno a Chicago, dal Chicago Athenaeum-museum of architecture and design. L’azienda bresciana ha ottenuto l’importante premio nella categoria Household Products per il ventilconvettore idronico reversibile Bi2 Wall, disegnato dallo studio milanese Ercoli+Garlandini. La giuria del Chicago Athenaeum, che dal 1950 assegna il premio dedicato alle eccellenze del design mondiale, ha selezionato il progetto presentato da Olimpia Splendid tra quasi un migliaio di candidature, riconoscendone le caratteristiche fortemente innovative sia in termini tecnologici che di soluzioni estetiche e funzionali.

Dopo la cerimonia ufficiale di premiazione, il ventilconvettore idronico Bi2 Wall entrerà a far parte della collezione permanente esposta all’interno del Chicago Athenaeum. Innovazione tecnologica e design made in Italy ideato per climatizzare, deumidificare, riscaldare e filtrare l’aria concentrando tutte le funzioni in soli 12,9 cm di profondità, il ventilconvettore idronico reversibile Bi2 Wall è frutto dell'integrazione tra l’applicazione di tecnologie avanzate e di soluzioni ingegneristiche innovative e studio di design. A seconda delle esigenze, è sufficiente ruotare di 180° sia la macchina sia il display retroilluminato per coprire con un solo terminale un’installazione a parete alta oppure un’unità console a parete bassa.

Disponibile in tre differenti taglie, Bi2 Wall è dotato di ventilatore a tecnologia tangenziale e di motore DC a modulazione continua per garantire consumi minimi, estrema silenziosità e una perfetta distribuzione dell’aria. Inoltre, l’ampio flap garantisce l’ottimale diffusione dell’aria, mentre il display retroilluminato fornisce un’interfaccia di ultima generazione. Il telecomando remoto dà accesso a tutte le funzioni utente, come la regolazione della temperatura di set point, il timer e la selezione sia della modalità di funzionamento sia del programma di ventilazione.