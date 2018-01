Ad Altaroma studenti Fashion Design dell'Accademia di Frosinone

Innovazione, sperimentazione, originalità e tecnologia per abiti urbani e contemporanei. L’Accademia di Belle Arti di Frosinone, in sinergia con la Camera di commercio di Frosinone, e Aspiin-Azienda speciale internazionalizzazione e innovazione, presenta gli studenti del biennio specialistico del corso di Fashion Design in 'Interferenze Pop Up', un progetto multimediale che termina il percorso didattico. Inserito nel calendario di Altaroma gennaio 2018, il progetto si articola sui concept di Greta Ardizzoni, Samantha Caponera, Gloria Cerroni, Mahnaz Ebrahimi, Giovanna Fiore, Roberta Evangelisti, Antonella La Grasta, Clarice Miele, Liliya Marinova, Claudia Minna, Carmen Moffa, Valentina Neccia, Sharon Pacitto, Chiara Rossi, Alessia Tomei, Junying Wu.

"Interferenze di evoluzioni formali raccontano gli abiti della collezione 'Pop Up'. Interferenze di colori disparati rompono la linearità di capi spalla nelle cromie del grigio. Costruzioni sartoriali impreviste invadono linee geometriche lasciando spazio a forme nuove e tridimensionali che disegnano silhouette grafiche nate dalla nuova tecnologia della stampa 3D e del Laser cut", spiega una nota.

"Abiti urbani e contemporanei, tridimensionali e sostenibili nella loro riproducibilità, lasciano spazio - aggiunge - all’interazione e al cambiamento, alla possibilità di raccontare una gestualità attraverso la tecnologia o l’interazione umana. Condivisione come scoperta del nuovo. Sperimentazione delle materie per trovare nuovi confini di lavoro e ricerca".

Il fashion designer formatosi all'Accademia di Belle Arti di Frosinone è una figura composita in grado di muoversi con consapevolezza all'interno dei segni e simboli della contemporaneità, abile a maneggiare, a livello progettuale e pratico, materiali e tecnologie, con spiccata propensione verso l’innovazione. Il corso di Fashion Design forma progettisti per la moda con competenze nel design dell'abito e dell'accessorio. Al termine del percorso didattico, la specificità del corso di Fashion Design consente di formare fashion designer, ricercatori di nuove tendenze, stylist, fotografi di moda, esperti di settore per il prodotto moda.

Così, come tutti i corsi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, anche quello in Fashion Design si caratterizza per la sua specificità laboratoriale, con serrato e coinvolgente rapporto tra la fase teorico- scientifica e l'attività pratica di laboratorio. L'Accademia di Belle Arti di Frosinone, in quanto istituzione pubblica all'interno dell’Alta formazione artistica e musicale del ministero della Università e Ricerca, rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello a cui è riconosciuto il grado universitario.

Accanto ai cinque corsi tradizionali di Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione e Grafica d’arte l’Accademia di Belle Arti di Frosinone ha attivi anche i corsi di Media Art, Fashion Design, Graphic Design, Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico, e a partire da quest’anno il corso di Arte sacra contemporanea.