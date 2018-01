Ciro Chiazzolino ha portato un assaggio di Puglia al Sigep 2018

Anche quest’anno il pasticcere Ciro Chiazzolino, vicepresidente delegazione Puglia-Molise di Conpait (Confederazione pasticceri italiani), ha portato un assaggio di Puglia al Sigep di Rimini, la fiera internazionale leader nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. Dopo l’esperienza fatta nel 2017 aggiudicandosi il 2° posto nella sezione Wakeup Coffee con il dolce ‘Scrigno al caffè’, è tornato al Sigep per presentare due nuovi prodotti, nati da passione, tenacia e amore per la propria terra. All’interno della tavola rotonda sul panettone, riconosciuto dalla Conpait “dolce ambasciatore italiano” nel mondo, Ciro ha presentato il 'Panrosè I love Melograno', l’unico panettone al mondo fatto con vino rosato, nato dalla collaborazione fra la pasticceria Chiazzolino e Cantina La Marchesa.

“Io e Marika Maggi di Cantina La Marchesa - afferma Ciro Chiazzolino -siamo amici dai tempi della scuola e pur operando in settori diversi abbiamo unito le forze per proporre qualcosa di nuovo, che facesse incontrare i nostri prodotti e valorizzasse Lucera, la città dove viviamo e dove hanno sede le nostre aziende. È nato così un panettone il cui impasto contiene 50% di acqua e 50% di Melograno Igt Daunia (uva di Troia 100%). Anche la semicanditura dell’uvetta e la glassatura sono fatte con il Melograno. Si tratta di un prodotto naturale al 100%, tutte le materie prime utilizzate sono il top, dalla farina Petra 1 del Molino Quaglia (di grano tenero 100% italiano da agricoltura sostenibile integrata) alle mandorle baresi, dalle uova allevate a terra al burro di panna francese fino all’olio di oliva evo”.

Un altro ingrediente che accomuna Ciro e Marika è il cioccolato. Ciro si è specializzato frequentando nel 2011 il Corso di Pasticceria e Cioccolateria presso la Boscolo Academy con Ernst Knam, mentre Marika per approfondire l’abbinamento cioccolato-vino ha seguito diversi corsi alla Scuola del Cioccolato Perugina e ha conseguito il Master Nero con il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli. Da queste esperienze è nato il Cioccolatino al Melograno, presentato al Sigep tra le specialità regionali-dessert della tradizione a cura delle delegazione Conpait. Una gelée al Melograno racchiusa in una sfoglia croccante di cioccolato fondente 51% a forma di cuore. “Un cioccolatino sempre ‘made in Lucera’ pensato in vista della festa di San Valentino”, spiega Ciro che al rientro dal Sigep è già alle prese con la colomba pasquale.