A Sarno nasce la prima 'pizzeria agricola'

Nasce a Sarno (Salerno) la prima 'pizzeria agricola'. Si chiama Pomodorìa ed è incentrata sul pomodoro e sugli ortaggi conferiti dai soci della cooperativa DANIcoop. Ad appena due mesi dall’apertura della Gustarosso Academy - progetto che si configura in scuola di cucina contadina, pizza e panificazione generica - lo spazio aziendale si arricchisce con il progetto Pomodorìa-Scuola di Pomodoro e Sala di degustazione di prodotti agricoli. Il concetto di Pomodorìa, infatti, è strettamente legato alla vita aziendale della cooperativa DANIcoop e al suo shop, ormai al dodicesimo anno di vita, che nel tempo si è arricchito di eccellenze non soltanto del territorio campano ma di tutta Italia.

La Pomodorìa, quindi, è il prosieguo naturale di un’operazione di 'educazione alimentare': si vede e si compra ciò che si può mangiare comodamente seduti lì. Così concepita, la Pomodorìa Gustarosso aspira a essere luogo di incontro tra l’agricoltura tradizionale, valore inestimabile della cooperativa, e l’arte del pizzaiolo napoletano, da poco riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale e immateriale dell’umanità.

Per realizzare questo matrimonio tra pomodoro e pizza, la Pomodorìa si è affidata alle sapienti mani del maestro Gennaro Salvo, definito 'il pizzaiolo romantico' dalla stampa enogastronomica per il suo stretto contatto con la terra natìa. Nove le pizze in carta, di cui sei avranno come ingrediente principale il pomodoro; due, invece, le pizze dedicate agli ortaggi e alle verdure del territorio, che cambieranno di stagione in stagione; mentre l’ultima pizza, sarà la 'Don Gennaro', soggetta all’estro del momento del maestro Gennaro Salvo e pertanto non ripetibile.