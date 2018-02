Olimpiadi, Ferrari 'bollicina ufficiale' per brindisi a Casa Italia

Dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014, Ferrari torna alle Olimpiadi invernali come 'bollicina ufficiale' di Casa Italia. Questa volta l'appuntamento è a PyeongChang, in Corea del Sud, da oggi al 25 febbraio. Anche in questa occasione, a meno di due anni dalle Olimpiadi di Rio 2016, infatti, il Coni ha voluto coinvolgere le eccellenze italiane dell'enogastronomia, dell'arte e del design, trasformando Casa Italia in una vera 'ambasciata' dello stile di vita italiano, punto di riferimento di tutta la delegazione italiana.

All'interno della Club House del Yongpyong Golf Club, cuore dell'Alpensia Resort, centro nevralgico delle competizioni e delle cerimonie olimpiche, Casa Italia è stata inaugurata il 7 febbraio con un brindisi Ferrari e sarà il luogo dove si celebreranno, sempre con Ferrari, tutte le vittorie dell'Italiateam. E Casa Italia non sarà solo il luogo di accoglienza di tutta la delegazione italiana, ma rappresenterà una vera summa del 'bello e del buono' che caratterizza il nostro Paese.

La proposta gastronomica, accompagnata dalle bollicine Ferrari Trentodoc e dai vini delle Tenute Lunelli, sarà coordinata da due chef di montagna: Graziano Prest, dello stellato Tivoli, e Fabio Pompanin, del Ristorante Al Camin, entrambi ristoranti di Cortina d'Ampezzo, che nel 2021 ospiterà i Mondiali di Sci Alpino.